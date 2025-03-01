В команде Трампа сделали шокирующее заявление о Зеленском после скандала

Команда президента США Дональда Трампа дала ему совет прекратить переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме. Об этом заявил помощник главы Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц.
«У нас было совещание после этой перепалки, после того как прессу попросили удалиться, и мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед», — сказал Уолтц. Его слова прозвучали в эфире Fox News.
Также Уолтц подчеркнул, что решение выгнать Зеленского из Белого дома было единодушным. По его словам, событие не было подстроено или спланировано заранее.
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