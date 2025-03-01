01 марта 2025

В команде Трампа сделали шокирующее заявление о Зеленском после скандала

Команда Трампа посоветовала прекратить любые переговоры с Зеленским после ссоры
© Служба новостей «URA.RU»
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Трампу посоветовали не вести переговоры с Зеленским, заявил Уолтц
Трампу посоветовали не вести переговоры с Зеленским, заявил Уолтц Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Команда президента США Дональда Трампа дала ему совет прекратить переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме. Об этом заявил помощник главы Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц.

«У нас было совещание после этой перепалки, после того как прессу попросили удалиться, и мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед», — сказал Уолтц. Его слова прозвучали в эфире Fox News.

Также Уолтц подчеркнул, что решение выгнать Зеленского из Белого дома было единодушным. По его словам, событие не было подстроено или спланировано заранее.

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Команда президента США Дональда Трампа дала ему совет прекратить переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме. Об этом заявил помощник главы Штатов по национальной безопасности Майк Уолтц. «У нас было совещание после этой перепалки, после того как прессу попросили удалиться, и мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед», — сказал Уолтц. Его слова прозвучали в эфире Fox News. Также Уолтц подчеркнул, что решение выгнать Зеленского из Белого дома было единодушным. По его словам, событие не было подстроено или спланировано заранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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