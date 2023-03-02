Ишимская администрация потратит 16 миллионов на квартиры для чиновников

03 марта 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Администрация Ишима планирует купить 4 квартиры стоимостью около четырех миллионов рублей каждая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация города Ишима Тюменской области готова потратить почти 16 миллионов рублей на квартиры для своих сотрудников. Информация о соответствующих закупках размещена на государственном портале ЕИС «Закупки». «Размещены четыре лота, номера с № 0167300008323000051 по № 0167300008323000054, на приобретение жилого помещения для муниципальных нужд. Организатор закупок — администрация города Ишима. Начальная цена каждого лота — около 3,98 млн рублей», — говорится на портале госзакупок. По условиям всех четырех закупок, площадь приобретаемых квартир должна быть не меньше 55,6 квадратных метров. А дома, где они расположены, должны быть не старше 5 лет. Кроме того, в описании объекта закупки приводятся требования, чтобы дома имели благоустроенную прилегающую территорию, систему удаления мусора и соответствовали сангитарным и противопожарным нормам. URA.RU направило письменный запрос в департамент имущественных отношений администрации Ишима. На момент публикации цель приобретения данного жилья не прокомментировали. Ранее агентство рассказало, что новые противогазы обойдутся Тюменской области в 10 миллионов рублей.

Администрация города Ишима Тюменской области готова потратить почти 16 миллионов рублей на квартиры для своих сотрудников. Информация о соответствующих закупках размещена на государственном портале ЕИС «Закупки». «Размещены четыре лота, номера с № 0167300008323000051 по № 0167300008323000054, на приобретение жилого помещения для муниципальных нужд. Организатор закупок — администрация города Ишима. Начальная цена каждого лота — около 3,98 млн рублей», — говорится на портале госзакупок. По условиям всех четырех закупок, площадь приобретаемых квартир должна быть не меньше 55,6 квадратных метров. А дома, где они расположены, должны быть не старше 5 лет. Кроме того, в описании объекта закупки приводятся требования, чтобы дома имели благоустроенную прилегающую территорию, систему удаления мусора и соответствовали сангитарным и противопожарным нормам. URA.RU направило письменный запрос в департамент имущественных отношений администрации Ишима. На момент публикации цель приобретения данного жилья не прокомментировали. Ранее агентство рассказало, что новые противогазы обойдутся Тюменской области в 10 миллионов рублей.