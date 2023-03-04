04 марта 2023
03 марта 2023

Под Курганом продают коттедж с производством изделий из дерева. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Коттедж продают за 19 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В микрорайоне Черемухово (Курган) продают коттедж с банным комплексом и производственным помещением, в котором изготавливаются изделия из дерева. Причина продажи — переезд в другой регион, указано в объявлении на популярном портале.

«Коттедж площадью 370 квадратных метров. На участке 30 соток также расположены банный комплекс, гостевой дом, большой гараж, детская площадка и производственное помещение с оборудованием для изготовления таких изделий из дерева, как лестницы, двери, арки и т. д. Продаем в связи с переездом в другой регион», — говорится в объявлении.

По словам владельцев, коттедж построен по индивидуальному проекту и имеет уникальную планировку. На первом этаже располагаются кухня-столовая, игровая комната, гостиная, сауна и музыкальный зал. Вся мебель, техника и малый бизнес включена в стоимость участка — 19 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в элитном поселке возле Кургана продают коттедж площадью 600 квадратных метров. На участке расположены два дома, баня и банный чан.

Участок продают за 19 миллионов рублей
У дома расположена крытая мансарда с печью
На первом этаже располагается кухня-столовая
Через первый этаж коттеджа можно попасть в сауну

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В микрорайоне Черемухово (Курган) продают коттедж с банным комплексом и производственным помещением, в котором изготавливаются изделия из дерева. Причина продажи — переезд в другой регион, указано в объявлении на популярном портале. «Коттедж площадью 370 квадратных метров. На участке 30 соток также расположены банный комплекс, гостевой дом, большой гараж, детская площадка и производственное помещение с оборудованием для изготовления таких изделий из дерева, как лестницы, двери, арки и т. д. Продаем в связи с переездом в другой регион», — говорится в объявлении. По словам владельцев, коттедж построен по индивидуальному проекту и имеет уникальную планировку. На первом этаже располагаются кухня-столовая, игровая комната, гостиная, сауна и музыкальный зал. Вся мебель, техника и малый бизнес включена в стоимость участка — 19 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в элитном поселке возле Кургана продают коттедж площадью 600 квадратных метров. На участке расположены два дома, баня и банный чан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...