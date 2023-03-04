Коттедж продают за 19 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Черемухово (Курган) продают коттедж с банным комплексом и производственным помещением, в котором изготавливаются изделия из дерева. Причина продажи — переезд в другой регион, указано в объявлении на популярном портале.

«Коттедж площадью 370 квадратных метров. На участке 30 соток также расположены банный комплекс, гостевой дом, большой гараж, детская площадка и производственное помещение с оборудованием для изготовления таких изделий из дерева, как лестницы, двери, арки и т. д. Продаем в связи с переездом в другой регион», — говорится в объявлении.

По словам владельцев, коттедж построен по индивидуальному проекту и имеет уникальную планировку. На первом этаже располагаются кухня-столовая, игровая комната, гостиная, сауна и музыкальный зал. Вся мебель, техника и малый бизнес включена в стоимость участка — 19 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в элитном поселке возле Кургана продают коттедж площадью 600 квадратных метров. На участке расположены два дома, баня и банный чан.

Участок продают за 19 миллионов рублей Объявление на сайте «Циан»

У дома расположена крытая мансарда с печью Объявление на сайте «Циан»

На первом этаже располагается кухня-столовая Объявление на сайте «Циан»