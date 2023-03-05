Тюменского энергетика отправили в колонию за смерть ребенка

Ребенок погиб на подстанции от удара током Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ишимский сотрудник филиала «Тюменских распределительных сетей» осужден на четыре года колонии за то, что из-за его действий в подстанции погиб ребенок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Трагедия произошла в 2019 году.

«22 июля 2019 года двое несовершеннолетних в ходе игры беспрепятственно проникли внутрь подстанции и при контактном взаимодействии с ее конструктивными элементами получили поражение электрическим током. Один ребенок скончался на месте», — рассказали в ведомстве подробности инцидента.

В суде установили, что до трагедии представитель собственника трансформаторной подстанции обратился к подсудимому с заявлением, чтобы тот отключил подстанцию от электрической сети из-за аварийного состояния. Но мужчина вовремя не принял мер.

Подсудимому было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). Помимо реального срока ему также запретили обслуживать и эксплуатировать объекты электроэнергетики в течение двух лет.