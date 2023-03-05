Жительница отдаленного поселка ЯНАО пожаловалась на отсутствие стоматолога

В отдаленном поселке Новый Порт (Ямальский район ЯНАО) жительница не может отправить ребенка с острой болью на прием к стоматологу, поскольку в поселке нет врача. Об этом в соцсетях сообщила Анастасия Худи.
«Когда стоматолог тут был, так и не попали к нему, так как все было расписано аж на три недели вперед. Я в тот раз подошла к стоматологу на третий день, когда он приехал, и все уже было расписано. В конце концов когда уже отправят к нам в поселок врача стоматолога?!», — написала жительница в группе «Яр-Сале». Худи отметила, что врач нужен ее ребенку, у которого болит зуб, а обезболивающее помогает только на несколько часов. До больницы административного районного центра Яр-Сале из Нового Порта можно добраться на самолете, преодолев 130 км.
В департаменте здравоохранения ЯНАО агентству сообщили, что стоматолог находится в отпуске по уходу за ребенком. «В Новый Порт регулярно выезжает стоматолог из райцентра. Буквально пару недель назад мобильная бригада врачей, в составе которой был и стоматолог вернулись в Яр-Сале с Нового Порта. Там врачи работали 3 недели», сообщили в ведомстве. В департаменте отметили, что ближайший визит врача в поселок запланирован в апреле. «Руководство Яр-Салинской ЦРБ свяжется с пациенткой, будет предложена медпомощь в условиях районной больницы. Проезд будет оплачен», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги ребенок с зубной болью 5 дней не мог попасть на прием к стоматологу. По словам жителей, номер регистратуры не работает, а через «Госуслуги» записаться не могут.
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