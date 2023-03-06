06 марта 2023

Тюменец рассыпал наркотики, убегая от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, наркотики, приправа
Мужчину задержали, у него изъяли почти 350 граммов наркотика Фото:

Тюменец рассыпал наркотики, спасаясь от сотрудников ДПС, которые остановили для проверки автомобиль. Об в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба Тюменской области.

«Установлено, что задержанный нарвал дикорастущей конопли для личного употребления, затем сел в машину знакомого. По дороге машину остановили сотрудники ДПС. Молодой человек попытался избавиться от собранного урожая, высыпав на обочину дороги часть марихуаны. Остальная добыча рассыпалась в салоне автомобиля и в рюкзаке, который тоже был выброшен», — говорится в сообщении.

Молодого человека задержали, в присутствии понятых изъяли у него почти 350 граммов наркотика. На суде мужчина вину признал, от дачи показаний отказался. Суд назначил ему наказание в виде трех лет условно, с испытательным сроком в три года.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы открыли сезон охоты на «закладчиков». В Заречной части Тюмени для этого создают целые дружины.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Тюменец рассыпал наркотики, спасаясь от сотрудников ДПС, которые остановили для проверки автомобиль. Об в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба Тюменской области. «Установлено, что задержанный нарвал дикорастущей конопли для личного употребления, затем сел в машину знакомого. По дороге машину остановили сотрудники ДПС. Молодой человек попытался избавиться от собранного урожая, высыпав на обочину дороги часть марихуаны. Остальная добыча рассыпалась в салоне автомобиля и в рюкзаке, который тоже был выброшен», — говорится в сообщении. Молодого человека задержали, в присутствии понятых изъяли у него почти 350 граммов наркотика. На суде мужчина вину признал, от дачи показаний отказался. Суд назначил ему наказание в виде трех лет условно, с испытательным сроком в три года. Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы открыли сезон охоты на «закладчиков». В Заречной части Тюмени для этого создают целые дружины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...