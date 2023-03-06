Тюменец рассыпал наркотики, убегая от полиции

07 марта 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали, у него изъяли почти 350 граммов наркотика Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Тюменец рассыпал наркотики, спасаясь от сотрудников ДПС, которые остановили для проверки автомобиль. Об в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба Тюменской области. «Установлено, что задержанный нарвал дикорастущей конопли для личного употребления, затем сел в машину знакомого. По дороге машину остановили сотрудники ДПС. Молодой человек попытался избавиться от собранного урожая, высыпав на обочину дороги часть марихуаны. Остальная добыча рассыпалась в салоне автомобиля и в рюкзаке, который тоже был выброшен», — говорится в сообщении. Молодого человека задержали, в присутствии понятых изъяли у него почти 350 граммов наркотика. На суде мужчина вину признал, от дачи показаний отказался. Суд назначил ему наказание в виде трех лет условно, с испытательным сроком в три года. Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы открыли сезон охоты на «закладчиков». В Заречной части Тюмени для этого создают целые дружины.

Тюменец рассыпал наркотики, спасаясь от сотрудников ДПС, которые остановили для проверки автомобиль. Об в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба Тюменской области. «Установлено, что задержанный нарвал дикорастущей конопли для личного употребления, затем сел в машину знакомого. По дороге машину остановили сотрудники ДПС. Молодой человек попытался избавиться от собранного урожая, высыпав на обочину дороги часть марихуаны. Остальная добыча рассыпалась в салоне автомобиля и в рюкзаке, который тоже был выброшен», — говорится в сообщении. Молодого человека задержали, в присутствии понятых изъяли у него почти 350 граммов наркотика. На суде мужчина вину признал, от дачи показаний отказался. Суд назначил ему наказание в виде трех лет условно, с испытательным сроком в три года. Ранее URA.RU рассказало, что тюменцы открыли сезон охоты на «закладчиков». В Заречной части Тюмени для этого создают целые дружины.