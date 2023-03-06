Предпринимателям в ЯНАО отказывают в «банном кредите», который рекомендовал Артюхов. Инсайд

07 марта 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

У предпринимателей не получается взять кредит на банный бизнес, который рекомендовал Артюхов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предпринимателям в ЯНАО, которые по рекомендации главы округа Дмитрия Артюхова решили заниматься развитием банного бизнеса, якобы отказывают в кредите. Как сообщили URA.RU инсайдеры в бизнес-кругах региона, в центре «Мой Бизнес» отвечают, что программа закрыта. «Тем, кто захотел строить бани по рекомендации губернатора, отказывают в кредите. Предпринимателям в центре „Мой Бизнес“ объясняют, что программа уже не работает и взять кредит на развитие этого бизнеса больше нельзя. При этом никто ничего не объясняет», — делится инсайдер. В региональном правительстве агентству информацию не подтвердили. Там пояснили, что бизнес-проекты, повышающие доступ северян к услугам бань, окружным центром «Мой бизнес» по-прежнему поддерживаются. Займ, который в народе получил название «банный кредит», имеет ряд критериев. Бизнес-проект и получатель поддержки должны им соответствовать. «Предпринимателю, который планирует развитие в данной сфере, необходимо представить свой бизнес-проект для анализа сотрудникам центра. После этого ему будут предложены доступные варианты поддержки», — добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что предприниматели начали строить бани, после рекомендации Дмитрия Артюхова. Первый такой проект реализовал бизнесмен из Надыма. О важности развития банного бизнеса губернатор рассказывал во время «Честного маршрута». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предпринимателям в ЯНАО, которые по рекомендации главы округа Дмитрия Артюхова решили заниматься развитием банного бизнеса, якобы отказывают в кредите. Как сообщили URA.RU инсайдеры в бизнес-кругах региона, в центре «Мой Бизнес» отвечают, что программа закрыта. «Тем, кто захотел строить бани по рекомендации губернатора, отказывают в кредите. Предпринимателям в центре „Мой Бизнес“ объясняют, что программа уже не работает и взять кредит на развитие этого бизнеса больше нельзя. При этом никто ничего не объясняет», — делится инсайдер. В региональном правительстве агентству информацию не подтвердили. Там пояснили, что бизнес-проекты, повышающие доступ северян к услугам бань, окружным центром «Мой бизнес» по-прежнему поддерживаются. Займ, который в народе получил название «банный кредит», имеет ряд критериев. Бизнес-проект и получатель поддержки должны им соответствовать. «Предпринимателю, который планирует развитие в данной сфере, необходимо представить свой бизнес-проект для анализа сотрудникам центра. После этого ему будут предложены доступные варианты поддержки», — добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что предприниматели начали строить бани, после рекомендации Дмитрия Артюхова. Первый такой проект реализовал бизнесмен из Надыма. О важности развития банного бизнеса губернатор рассказывал во время «Честного маршрута».