Женский стендап и весенний концерт: что посетить в ЯНАО в праздничный выходной 8 марта

Для жительниц ЯНАО подготовили праздничные мероприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям ЯНАО предлагают посетить праздничные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, которые пройдут в муниципалитетах округа. Редакция URA.RU собрала самые интересные мероприятия, которые можно посетить 8 марта.

«Лучшее, что мы можем подарить женщине — дать ей микрофон и возможность выговориться. Комедийное сообщество „БезХлеба“ — знали это наверняка и порадовали прекрасную половину первым женским стендапом, который пройдет 8 марта в 20:00 в театре резиденции», — указано в афише. Мероприятие состоится на площадке арт-резиденции «Полярис» в Салехарде.

Для жительниц Ноябрьска в этот день подготовят весенний концерт, который начнется в 14:00 во Дворце культуры и кино Русь. Уже в 16:00 на этой же площадке состоится спектакль «Женская доля». Также жители города в Музейно-ресурсном центре могут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению авторского сувенира в технике выжигание по дереву — начало в 12:00.

Уже в 14:00 там же состоится мастер-класс по росписи гипсовой шкатулки. В 15:00 в центре досуга «Нефтянник» пройдет концерт творческих коллективов «Ты всегда рядом».

Жительницы Нового Уренгоя могут посмотреть концерт «Ключик от женского сердца». Он пройдет в Центре культуры и досуга «Магистраль» с 15:00 до 16:00. Также в этот день будет работать выставка «Земля после нас остается», она проходит в арт-галерее. На этой же площадке разместили и выставку «Сияние литосферы», которая работает 8 марта.