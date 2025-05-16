Власти ЯНАО подготовили бюджетные места для студентов ТИУ, оставшихся без вуза

Власти ЯНАО создали рабочую группу по решению проблем студентов филиала Тюменского индустриального университета, который с 1 сентября закроется в Ноябрьске. Студентам предложили на выбор 75 бюджетных мест в муниципальном колледже, продолжить обучение в любом из действующих филиалов вуза или в головном вузе в Тюмени.
«Все студенты, желающие остаться в городе, продолжат обучение. Ребятам предложат 75 бюджетных мест по специальностям, которые реализовывались в филиале ТИУ — „разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений“, „бурение нефтяных и газовых скважин“ и „эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования“. Для студентов-платников стоимость обучения будет соответствовать ценам Ноябрьского колледжа, которые ниже, чем в филиале ТИУ», — приводит слова замдиректора окружного департамента образования Марата Ныкышова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
Как стало известно телеканалу «Ямал 1», решение о реорганизации учебного заведения было принято учредителем, находящимся в Тюмени. Согласно полученной информации, имущество колледжа будет передано Ноябрьскому колледжу профессиональных и информационных технологий. В настоящее время для студентов и сотрудников проводятся встречи, на которых обсуждаются дальнейшие действия и перспективы.
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