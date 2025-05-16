Власти ЯНАО подготовили бюджетные места для студентов ТИУ, оставшихся без вуза

Студентам ТИУ предложили продолжить обучение в колледже Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Студенты ТИУ получат места в городском колледже Ноябрьска
Студенты ТИУ получат места в городском колледже Ноябрьска Фото:

Власти ЯНАО создали рабочую группу по решению проблем студентов филиала Тюменского индустриального университета, который с 1 сентября закроется в Ноябрьске. Студентам предложили на выбор 75 бюджетных мест в муниципальном колледже, продолжить обучение в любом из действующих филиалов вуза или в головном вузе в Тюмени.

«Все студенты, желающие остаться в городе, продолжат обучение. Ребятам предложат 75 бюджетных мест по специальностям, которые реализовывались в филиале ТИУ — „разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений“, „бурение нефтяных и газовых скважин“ и „эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования“. Для студентов-платников стоимость обучения будет соответствовать ценам Ноябрьского колледжа, которые ниже, чем в филиале ТИУ», — приводит слова замдиректора окружного департамента образования Марата Ныкышова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Как стало известно телеканалу «Ямал 1», решение о реорганизации учебного заведения было принято учредителем, находящимся в Тюмени. Согласно полученной информации, имущество колледжа будет передано Ноябрьскому колледжу профессиональных и информационных технологий. В настоящее время для студентов и сотрудников проводятся встречи, на которых обсуждаются дальнейшие действия и перспективы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ЯНАО создали рабочую группу по решению проблем студентов филиала Тюменского индустриального университета, который с 1 сентября закроется в Ноябрьске. Студентам предложили на выбор 75 бюджетных мест в муниципальном колледже, продолжить обучение в любом из действующих филиалов вуза или в головном вузе в Тюмени. «Все студенты, желающие остаться в городе, продолжат обучение. Ребятам предложат 75 бюджетных мест по специальностям, которые реализовывались в филиале ТИУ — „разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений“, „бурение нефтяных и газовых скважин“ и „эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования“. Для студентов-платников стоимость обучения будет соответствовать ценам Ноябрьского колледжа, которые ниже, чем в филиале ТИУ», — приводит слова замдиректора окружного департамента образования Марата  Ныкышова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Как стало известно телеканалу «Ямал 1», решение о реорганизации учебного заведения было принято учредителем, находящимся в Тюмени. Согласно полученной информации, имущество колледжа будет передано Ноябрьскому колледжу профессиональных и информационных технологий. В настоящее время для студентов и сотрудников проводятся встречи, на которых обсуждаются дальнейшие действия и перспективы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...