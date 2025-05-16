Турция — одна из немногих стран, куда могут приехать и президент России Владимир Путин, и лидер Украины Владимир Зеленский, и где может состояться их встреча. Так объяснил URA.RU выбор Стамбула как площадки для возобновления российско-украинских мирных переговоров директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
«Просто рядом нет никого более подходящего, куда бы мы могли так приехать и поговорить. При всех негативных моментах Турция — одна из немногих, кто старается выстраивать рабочие отношения с Россией. До ОАЭ и Саудовской Аравии слишком далеко лететь, в Белоруссию Зеленскому не дадут ехать из соображений безопасности, ему просто свои запретят. В Европу уже не поедет Путин», — отметил политолог.
Эксперт добавил, что переговоры нельзя назвать совсем прямыми, потому что на них посредничает сама Турция. По его словам, это нужно, «чтобы там, не дай бог, драки не случилось».
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