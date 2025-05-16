Пропавшую девочку из Ноябрьска нашли в ста километрах от города

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Полиция завершила поиски 17-летней ноябрянки
Полиция завершила поиски 17-летней ноябрянки Фото:

Потерявшаяся 17-летняя девочка из Ноябрьска была найдена в поселке Вынгапуровский. Этот населенный пункт находится в 100 километрах от города ее проживания, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по ЯНАО.

«Несовершеннолетняя 2008 года рождения ушла к подруге с ночевкой, к назначенному времени не вернулась домой. Полицейские незамедлительно начали поиски подростка. Спустя несколько часов девочка была найдена в 100 км от Ноябрьска, в Вынгапуровском», — рассказали в ведомстве.

Сейчас с девочкой все в порядке. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее полицейские устанавливали местонахождение 17-летней Марины Томиловской. Располагающих какой-либо информацией о ее местонахождении, просили сообщить в полицию.

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Потерявшаяся 17-летняя девочка из Ноябрьска была найдена в поселке Вынгапуровский. Этот населенный пункт находится в 100 километрах от города ее проживания, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по ЯНАО. «Несовершеннолетняя 2008 года рождения ушла к подруге с ночевкой, к назначенному времени не вернулась домой. Полицейские незамедлительно начали поиски подростка. Спустя несколько часов девочка была найдена в 100 км от Ноябрьска, в Вынгапуровском», — рассказали в ведомстве. Сейчас с девочкой все в порядке. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее полицейские устанавливали местонахождение 17-летней Марины Томиловской. Располагающих какой-либо информацией о ее местонахождении, просили сообщить в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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