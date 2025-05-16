Пропавшую девочку из Ноябрьска нашли в ста километрах от города

Потерявшаяся 17-летняя девочка из Ноябрьска была найдена в поселке Вынгапуровский. Этот населенный пункт находится в 100 километрах от города ее проживания, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по ЯНАО.
«Несовершеннолетняя 2008 года рождения ушла к подруге с ночевкой, к назначенному времени не вернулась домой. Полицейские незамедлительно начали поиски подростка. Спустя несколько часов девочка была найдена в 100 км от Ноябрьска, в Вынгапуровском», — рассказали в ведомстве.
Сейчас с девочкой все в порядке. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее полицейские устанавливали местонахождение 17-летней Марины Томиловской. Располагающих какой-либо информацией о ее местонахождении, просили сообщить в полицию.
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