Политолог раскрыл смысл одновременной поездки Зеленского и Алиева в Албанию

В поездках Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Албанию нет тайного смысла — там 16 мая проходит саммит с многими другими лидерами. Об этом в интервью URA.RU заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
«В Албании проходит заседание шестого саммита Европейского политического сообщества. Это организация, куда входят члены ЕС и государства, которые активно сотрудничают с ЕС, кто-то из них хочет вступить, кто-то расширяет экономическое взаимодействие», — пояснил политолог.
По его словам, Азербайджан хоть и не хочет вступать в ЕС, но поставляет туда нефть и газ, поэтому Баку считает важным поддерживать диалог с Брюсселем. Владимир Зеленский после переговоров с Реджепом Эрдоганом в Анкаре вечером 15 мая отправился в Албанию, туда же приехал Алиев, некоторые увидели в этом необычную связь.
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