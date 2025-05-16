Политолог раскрыл смысл одновременной поездки Зеленского и Алиева в Албанию

Политолог Топорнин: Зеленский и Алиев улетели в Албанию на саммит
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский и Ильхам Алиев улетели в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества
Владимир Зеленский и Ильхам Алиев улетели в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества Фото:

В поездках Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Албанию нет тайного смысла — там 16 мая проходит саммит с многими другими лидерами. Об этом в интервью URA.RU заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«В Албании проходит заседание шестого саммита Европейского политического сообщества. Это организация, куда входят члены ЕС и государства, которые активно сотрудничают с ЕС, кто-то из них хочет вступить, кто-то расширяет экономическое взаимодействие», — пояснил политолог.

По его словам, Азербайджан хоть и не хочет вступать в ЕС, но поставляет туда нефть и газ, поэтому Баку считает важным поддерживать диалог с Брюсселем. Владимир Зеленский после переговоров с Реджепом Эрдоганом в Анкаре вечером 15 мая отправился в Албанию, туда же приехал Алиев, некоторые увидели в этом необычную связь.

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В поездках Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Албанию нет тайного смысла — там 16 мая проходит саммит с многими другими лидерами. Об этом в интервью URA.RU заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин. «В Албании проходит заседание шестого саммита Европейского политического сообщества. Это организация, куда входят члены ЕС и государства, которые активно сотрудничают с ЕС, кто-то из них хочет вступить, кто-то расширяет экономическое взаимодействие», — пояснил политолог. По его словам, Азербайджан хоть и не хочет вступать в ЕС, но поставляет туда нефть и газ, поэтому Баку считает важным поддерживать диалог с Брюсселем. Владимир Зеленский после переговоров с Реджепом Эрдоганом в Анкаре вечером 15 мая отправился в Албанию, туда же приехал Алиев, некоторые увидели в этом необычную связь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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