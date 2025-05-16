На Ямале незаконно добывают водные биологические ресурсы более 2,1 тысячи человек. В основном браконьеры ориентированы на ловлю сиговых видов, потому как они дороже и пользуются стабильным спросом на нелегальном рынке. Подробности нелегального промысла (в сравнении с соседними для ЯНАО территориями) сообщили в Тюменском филиале ВНИРО.
«На юге Тюменской области незаконной добычей водных биоресурсов для продажи занимаются 10 480 человек, в ХМАО — 4 161 человек, в ЯНАО — 2 120 человек. В водных объектах ЯНАО браконьеры, прежде всего, добывают сиговых рыб. В ХМАО основными объектами незаконного промысла являются осетровые и сиговые рыбы», — отмечается в докладе научных сотрудников Тюменского филиала ВНИРО. Документ имеется в распоряжении редакции.
По данным источника, в последние годы из-за уменьшения численности ценных видов рыбы выросла теневая реализация на рынках язя, щуки, леща, налима. Но наиболее уязвимыми по-прежнему остаются запрещенные к любым видам лова чир и муксун. В 2024 году объемы незаконного промысла чира (щекура) составили 325,4 тонны, муксуна — 64,1 тонны.
Кроме этого, на Ямале браконьеры добывают сибирского осетра (2,7 тонны), стерлядь (3,1 тонны), нельму (22,8 тонны), пелядь (145,7 тонны) и сига-пыжьяна (92,1 тонны). Всего нелегальная добыча составила в 2024 году 655,9 тонны.
В предыдущие годы эти показатели были выше: в 2023-м — 740,4 тонны, в 2022-м — 728,7 тонны, в 2021-м — 854,6 тонны. Чаще браконьеры промышляют в Тазовском, Ямальском и Приуральском районах округа.
Насколько эффективна охрана водных биоресурсов в ЯНАО, можно судить по тому, какое количество специалистов уполномочены составлять протоколы о правонарушениях в области рыболовства. В Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства числится 56 должностных лиц, имеющих такое право.
По данным ВНИРО, на одного инспектора рыбоохраны в среднем приходится 1,4 тысячи рек и 11,3 тысяч озер по всей территории Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО.
По мнению ученых, это делает охрану рыбных запасов «недостаточно эффективной». «Даже при условии, что в регионе большое количество удаленных и труднодоступных для рыбного промысла водоемов и водотоков, имеющегося штата сотрудников у рыбоохранных органов значительно не хватает для эффективной борьбы с незаконной добычей водных биоресурсов», — к таким выводам пришли во ВНИРО.
Ранее сообщалось, что Росрыболовство планирует вдвое сократить квоты на вылов сиговых рыб на Ямале из-за гибели рыбы, браконьерства и неравномерного использования квот. В окружном департаменте АПК считают, что для восстановления популяции сиговых необходимо не только ограничивать вылов, но и усиливать охрану водных ресурсов, развивать искусственное воспроизводство и обеспечивать научное сопровождение отрасли.
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