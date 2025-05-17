Самолет авиакомпании Ямала не смог вылететь из Тюмени

Рейс авиакомпании «Ямал» из Тюмени в Надым утром 17 мая прервал взлет из аэропорта Рощино. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident».
«Рейс 17.05.2025 Тюмень — Рощино, эксплуатант авиакомпания „Ямал“. После начала разбега прекратил взлет, зарулил на стоянку», — говорится в сообщении. Уточняется, что погодные условия в момент взлета были хорошие.
Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта, вылет состоялся, но с опозданием. Рейс отправился в пункт назначения спустя три часа.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал» с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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