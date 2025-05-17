Самолет авиакомпании Ямала не смог вылететь из Тюмени

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Самолет прервал взлет 17 мая
Самолет прервал взлет 17 мая Фото:

Рейс авиакомпании «Ямал» из Тюмени в Надым утром 17 мая прервал взлет из аэропорта Рощино. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident».

Рейс вылетел позже на три часа
Рейс вылетел позже на три часа
Фото:

«Рейс 17.05.2025 Тюмень — Рощино, эксплуатант авиакомпания „Ямал“. После начала разбега прекратил взлет, зарулил на стоянку», — говорится в сообщении. Уточняется, что погодные условия в момент взлета были хорошие.

Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта, вылет состоялся, но с опозданием. Рейс отправился в пункт назначения спустя три часа.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал» с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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Рейс авиакомпании «Ямал» из Тюмени в Надым утром 17 мая прервал взлет из аэропорта Рощино. Об этом сообщает telegram-канал «Aviaincident». «Рейс 17.05.2025 Тюмень — Рощино, эксплуатант авиакомпания „Ямал“. После начала разбега прекратил взлет, зарулил на стоянку», — говорится в сообщении. Уточняется, что погодные условия в момент взлета были хорошие. Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта, вылет состоялся, но с опозданием. Рейс отправился в пункт назначения спустя три часа. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал» с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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