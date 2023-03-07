Курганские полицейские провели акцию «Цветы для автоледи». Фото

08 марта 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Дорожные полицейские поздравили женщин Зауралья с 8 Марта Фото: Илья Московец © URA.RU Дорожные полицейские Курганской области приняли участие в ежегодной акции «Цветы для автоледи». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин-водителей с самым главным праздником весны. Сделали они это очень необычным образом. Всех женщин и девушек-водителей, проезжающих мимо экипажей ДПС, инспекторы останавливали и вручали цветы и небольшие подарки вместо привычной просьбы предъявить документы», — указано в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что спасший на пожаре маму и трех братьев курганский школьник Михаил Широков поздравил женщин с 8 Марта. В своем обращении к женщинам в честь Международного женского дня заместитель губернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи поблагодарила родственниц участников спецоперации на Украине, отметив, что сейчас они переживают непростое время. Полицейские специально останавливали машины, которыми управляли женщины и девушки Фото: telegram-канал «Полиция Курганской области» Госавтоинспекторы вручали цветы проезжающих мимо автоледи .

Дорожные полицейские Курганской области приняли участие в ежегодной акции «Цветы для автоледи». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин-водителей с самым главным праздником весны. Сделали они это очень необычным образом. Всех женщин и девушек-водителей, проезжающих мимо экипажей ДПС, инспекторы останавливали и вручали цветы и небольшие подарки вместо привычной просьбы предъявить документы», — указано в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что спасший на пожаре маму и трех братьев курганский школьник Михаил Широков поздравил женщин с 8 Марта. В своем обращении к женщинам в честь Международного женского дня заместитель губернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи поблагодарила родственниц участников спецоперации на Украине, отметив, что сейчас они переживают непростое время. .