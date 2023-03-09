После обысков в курганской Росгвардии начнется масштабная внутренняя проверка

В управлении Росвардии грядут проверки Фото: Илья Московец © URA.RU

У сотрудников курганского управления Росгвардии массово начнут проверять условия хранения оружия. Это связано с недавними обысками, которые прошли у руководителей отдела лицензионно-разрешительной работы (ЛРР). Об этом URA.RU сообщают источники в силовых ведомствах.

«При обысках дома у руководителей ЛРР было обнаружено оружие. Оно хранилось с грубыми нарушениями. Возмущение силовиков вызвало то, что именно эти люди контролируют условия хранения оружия граждан, а сами при этом нарушают. Поэтому всех сотрудников ведомства, имеющих оружие, ждут проверки», — рассказали инсайдеры.

В пресс-службы областных СУ СК и Росгвардии были направлены запросы на комментарии. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что в ЛРР в Кургане прошли обыски. Силовики провели их в управлении и по местам жительства руководителей отдела.