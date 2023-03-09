09 марта 2023

После обысков в курганской Росгвардии начнется масштабная внутренняя проверка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, росгвардия
В управлении Росвардии грядут проверки Фото:

У сотрудников курганского управления Росгвардии массово начнут проверять условия хранения оружия. Это связано с недавними обысками, которые прошли у руководителей отдела лицензионно-разрешительной работы (ЛРР). Об этом URA.RU сообщают источники в силовых ведомствах.

«При обысках дома у руководителей ЛРР было обнаружено оружие. Оно хранилось с грубыми нарушениями. Возмущение силовиков вызвало то, что именно эти люди контролируют условия хранения оружия граждан, а сами при этом нарушают. Поэтому всех сотрудников ведомства, имеющих оружие, ждут проверки», — рассказали инсайдеры.

В пресс-службы областных СУ СК и Росгвардии были направлены запросы на комментарии. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что в ЛРР в Кургане прошли обыски. Силовики провели их в управлении и по местам жительства руководителей отдела.

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У сотрудников курганского управления Росгвардии массово начнут проверять условия хранения оружия. Это связано с недавними обысками, которые прошли у руководителей отдела лицензионно-разрешительной работы (ЛРР). Об этом URA.RU сообщают источники в силовых ведомствах. «При обысках дома у руководителей ЛРР было обнаружено оружие. Оно хранилось с грубыми нарушениями. Возмущение силовиков вызвало то, что именно эти люди контролируют условия хранения оружия граждан, а сами при этом нарушают. Поэтому всех сотрудников ведомства, имеющих оружие, ждут проверки», — рассказали инсайдеры. В пресс-службы областных СУ СК и Росгвардии были направлены запросы на комментарии. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что в ЛРР в Кургане прошли обыски. Силовики провели их в управлении и по местам жительства руководителей отдела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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