11 марта 2023
10 марта 2023
09 марта 2023

Жительница ЯНАО купила в магазине апельсины с червями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Нового Уренгоя купила апельсины с червями Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) местная жительница купила в магазине сети «Монетка» апельсины, в которых обнаружила червей. Об этом Наталья Медведева рассказала в соцсетях.

«Вот, что я нашла в апельсине из „Монетки“ в мкр.Мирный. Купили два дня назад, увидела только сегодня», — написала Медведева в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте» и приложила фото, на которых видны черви.

В комментариях пользователь Мадина Цветаева написала, что это фрукты с белком. «Отнесите обратно, сделают возврат», — посоветовала Екатерина Машкова.

В пресс-службу сети магазинов «Монетка» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что житель Тарко-Сале также купил фрукты с червями. Покупка была сделана в магазине сети супермаркетов «Пятерочка».

Жительница Нового Уренгоя обнаружила червей в апельсинах

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В Новом Уренгое (ЯНАО) местная жительница купила в магазине сети «Монетка» апельсины, в которых обнаружила червей. Об этом Наталья Медведева рассказала в соцсетях. «Вот, что я нашла в апельсине из „Монетки“ в мкр.Мирный. Купили два дня назад, увидела только сегодня», — написала Медведева в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте» и приложила фото, на которых видны черви. В комментариях пользователь Мадина Цветаева написала, что это фрукты с белком. «Отнесите обратно, сделают возврат», — посоветовала Екатерина Машкова. В пресс-службу сети магазинов «Монетка» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее сообщалось, что житель Тарко-Сале также купил фрукты с червями. Покупка была сделана в магазине сети супермаркетов «Пятерочка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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