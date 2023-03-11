Жительница Нового Уренгоя купила апельсины с червями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) местная жительница купила в магазине сети «Монетка» апельсины, в которых обнаружила червей. Об этом Наталья Медведева рассказала в соцсетях.

«Вот, что я нашла в апельсине из „Монетки“ в мкр.Мирный. Купили два дня назад, увидела только сегодня», — написала Медведева в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте» и приложила фото, на которых видны черви.

В комментариях пользователь Мадина Цветаева написала, что это фрукты с белком. «Отнесите обратно, сделают возврат», — посоветовала Екатерина Машкова.

В пресс-службу сети магазинов «Монетка» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что житель Тарко-Сале также купил фрукты с червями. Покупка была сделана в магазине сети супермаркетов «Пятерочка».

Жительница Нового Уренгоя обнаружила червей в апельсинах «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», «ВКонтакте»