Житель Тарко-Сале (ЯНАО) купил в магазине крупной сети супермаркетов «Пятерочка» апельсины, в которых обнаружил червей. Об этом Рустам Хасанов сообщил в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото фрукта.
«Люди,будьте аккуратны! Вчера купили в магазине „Пятерочка“ апельсины, внутри ползают червяки», — написал автор.
Местные жители в комментариях предложили закрыть магазины из-за некачественной работы. «Закрывать вас нужно со штрафом в шесть нулей. Вообще обалдели. То черви, то обманываете, то продавщицу некомпетентную ставите», — высказался под постом Владимир Маснев.
На пост отреагировали представители супермаркета «Пятерочка», которые выразили сожаления в связи с произошедшим. « В продуктах не должны находиться насекомые. Пожалуйста, напишите нам в личные сообщения», — ответили там.
Агентство также направило запрос в пресс-службу торговой компании, управляющей продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка» «X5 Group». На момент публикации ответ не поступил.
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Житель Тарко-Сале (ЯНАО) купил в магазине крупной сети супермаркетов «Пятерочка» апельсины, в которых обнаружил червей. Об этом Рустам Хасанов сообщил в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото фрукта. «Люди,будьте аккуратны! Вчера купили в магазине „Пятерочка“ апельсины, внутри ползают червяки», — написал автор. Местные жители в комментариях предложили закрыть магазины из-за некачественной работы. «Закрывать вас нужно со штрафом в шесть нулей. Вообще обалдели. То черви, то обманываете, то продавщицу некомпетентную ставите», — высказался под постом Владимир Маснев. На пост отреагировали представители супермаркета «Пятерочка», которые выразили сожаления в связи с произошедшим. « В продуктах не должны находиться насекомые. Пожалуйста, напишите нам в личные сообщения», — ответили там. Агентство также направило запрос в пресс-службу торговой компании, управляющей продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка» «X5 Group». На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что жительница Лабытнанги купила гранаты с плесенью. Горожанка написала об этом в соцсетях.