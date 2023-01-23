Фрукты с червями житель Тарко-Сале купил в магазине «Пятерочка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тарко-Сале (ЯНАО) купил в магазине крупной сети супермаркетов «Пятерочка» апельсины, в которых обнаружил червей. Об этом Рустам Хасанов сообщил в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото фрукта.

«Люди,будьте аккуратны! Вчера купили в магазине „Пятерочка“ апельсины, внутри ползают червяки», — написал автор.

Местные жители в комментариях предложили закрыть магазины из-за некачественной работы. «Закрывать вас нужно со штрафом в шесть нулей. Вообще обалдели. То черви, то обманываете, то продавщицу некомпетентную ставите», — высказался под постом Владимир Маснев.

На пост отреагировали представители супермаркета «Пятерочка», которые выразили сожаления в связи с произошедшим. « В продуктах не должны находиться насекомые. Пожалуйста, напишите нам в личные сообщения», — ответили там.

Агентство также направило запрос в пресс-службу торговой компании, управляющей продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка» «X5 Group». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что жительница Лабытнанги купила гранаты с плесенью. Горожанка написала об этом в соцсетях.