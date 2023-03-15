Сотрудница Wildberries в ЯНАО рассказала, как случайно не заплатить за лишний товар

Сотрудница Wildberries посоветовала жителям ЯНАО оформлять каждый заказ в интернет-магазине отдельным чеком

16 марта 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Из-за включенного авиарежима часто удваивается товар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудница пункта выдачи заказов Wildberries в Новом Уренгое (ЯНАО) рассказала, как оформить заказ, чтобы избежать удвоения товара в корзине и в последующем платного возврата. По ее словам, каждый товар нужно оформлять отдельным чеком. «Чтобы избежать удвоения товара и платного возврата нужно каждую единицу товара заказывать и оплачивать отдельно. Обязательно, после того как сделали заказ одного товара, нужно выйти из приложения, закрыть его, подключиться к интернету и потом снова зайти в приложение. Проверить, удалился ли заказ из корзины и появился ли он в разделе доставки. Если все получилось, то каждый следующий товар заказываем таким же образом», — рассказала сотрудница на условиях анонимности. Она подчеркнула, что удвоение товара часто происходит из-за оформления заказа с включенным авиарежимом. При этом в техподдержке отвечают, что после оформления произвести отмену или изменить состав заказа невозможно по техническим причинам. Ранее URA.RU рассказывало, что при оформлении возврата на пункте выдачи Wildberries жителям Ямала придется заплатить по 200 рублей за каждую единицу товара. По словам ямальцев, таким образом, маркетплейс уменьшает количество отказов.

Сотрудница пункта выдачи заказов Wildberries в Новом Уренгое (ЯНАО) рассказала, как оформить заказ, чтобы избежать удвоения товара в корзине и в последующем платного возврата. По ее словам, каждый товар нужно оформлять отдельным чеком. «Чтобы избежать удвоения товара и платного возврата нужно каждую единицу товара заказывать и оплачивать отдельно. Обязательно, после того как сделали заказ одного товара, нужно выйти из приложения, закрыть его, подключиться к интернету и потом снова зайти в приложение. Проверить, удалился ли заказ из корзины и появился ли он в разделе доставки. Если все получилось, то каждый следующий товар заказываем таким же образом», — рассказала сотрудница на условиях анонимности. Она подчеркнула, что удвоение товара часто происходит из-за оформления заказа с включенным авиарежимом. При этом в техподдержке отвечают, что после оформления произвести отмену или изменить состав заказа невозможно по техническим причинам. Ранее URA.RU рассказывало, что при оформлении возврата на пункте выдачи Wildberries жителям Ямала придется заплатить по 200 рублей за каждую единицу товара. По словам ямальцев, таким образом, маркетплейс уменьшает количество отказов.