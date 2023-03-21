В Кремле завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина: итоги двух дней

21 марта 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта прилетел в Москву. За два дня пребывания в столице он встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры они обсудили различные вопросы, касающиеся отношений двух держав. URA.RU приводит главную информацию о визите Си в Россию. После того, как Си Цзиньпин прилетел в Москву, он тут же обратился к россиянам с наилучшими пожеланиями, а также поблагодарил Путина за приглашение. Кроме того, глава КНР заявил, что этот визит придаст новый импульс русско-китайским отношениям. Спустя время началась неформальная встреча глав государств. Во время беседы российский лидер заявил о легкой зависти Китаю, отметив, что КНР сделала большой рывок в своем развитии. Также Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Си же, в свою очередь, сказал, что решение кризиса возможно лишь дипломатическим путем. Также он заявил о недопущении односторонних санкций. Встреча глав государств затянулась на несколько часов. Лишь спустя четыре часа Путин и Си попрощались. На следующий день вновь начались переговоры лидеров России и Китая. Спустя время состоялась беседа в расширенном формате. Китайский лидер заявил, что отношения двух стран демонстрируют здоровую динамику. Также в ходе встречи Путина и Си Цзиньпина, стороны подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Документы направлены на экономическое сотрудничество, а также на углубление партнерства двух держав. Президент России сообщил о согласовании почти всех параметров договоренности по новому газопроводу «Сила Сибири — 2». По словам российского лидера, это 50 миллиардов кубометров газа, поставленных в КНР. Помимо этого, оба главы государства договорились укрепить координацию двух государств на мировой арене. К такому соглашению лидеры пришли после того, как обсудили текущую повестку. По итогам встречи, Путин заявил, что переговоры были успешными. Российский лидер отметил, что соглашения, подписанные во время встречи, помогут укреплению отношений двух держав, а также поспособствуют их процветанию. Си Цзиньпин так же назвал встречу продуктивной. По его словам, российско-китайские отношения вышли за рамки двустороннего сотрудничества, а также оказали большое влияние на ситуацию в мире. Кроме того, Си отметил, что Пекин активно содействует примирению России и Украины.