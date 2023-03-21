Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным продуктивными

Си Цзиньпин отметил прогресс в отношениях с РФ
новость из сюжетаВизит Си Цзиньпина в Россию
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина были продуктивными, так как отношения двух стран вышли за рамки двустороннего сотрудничества. Взаимоотношения России и Китая оказали значительное влияние на ситуацию в мире, сказал Си после переговоров.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!