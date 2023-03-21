Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным продуктивными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, си цзиньпин, stock
Си Цзиньпин отметил прогресс в отношениях с РФ Фото:
новость из сюжета
Визит Си Цзиньпина в Россию

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина были продуктивными, так как отношения двух стран вышли за рамки двустороннего сотрудничества. Взаимоотношения России и Китая оказали значительное влияние на ситуацию в мире, сказал Си после переговоров.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина были продуктивными, так как отношения двух стран вышли за рамки двустороннего сотрудничества. Взаимоотношения России и Китая оказали значительное влияние на ситуацию в мире, сказал Си после переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...