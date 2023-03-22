Власти города ЯНАО не могут найти подрядчика для капремонта детской школы искусств

Ремонт должен завершится 31 марта 2025 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) не получила ни одного ценового предложения от подрядчиков на размещенный ранее аукцион по капитальному ремонту МБУ ДО «Детская школа искусств им. Рахманинова». Информация опубликована на портале «Госзакупки».

«Объект закупки — выполнение работ по капитальному ремонту объекта: МБУ ДО „ДШИ им. С. В. Рахманинова“. Заказчик — управление организации закупок администрации города Новый Уренгой. Статус закупки — торги признаны не состоявшимися. Основание — по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — говорится в материалах аукциона.

Начальная стоимость контракта — 328 647 906,76 рублей. Срок окончания работ по капитальному ремонту школы искусств — 31 марта 2025 года. В договор входят демонтажные, отделочные работы, работы с наружными сетями теплоснабжения, благоустройство и настройка наружного освещения, а также утилизация мусора и пусконаладочные работы. В проекте контракта со стороны заказчика предусмотрена система штрафов к исполнителю. Так за каждый факт не исполнения или не качественного исполнения проектировщиком обязательств — штраф в размере 0,5% от суммы контракта. Стоит отметить, что проектировщик предоставляется подрядчиком.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) руководство дошкольного учреждение вынуждено продлить срок приема заявок по поиску подрядчика для уборки и вывоза снега с территории детского сада «Мальвина». Причиной продления стало отсутствие предложений от исполнителей.