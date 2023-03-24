Медведев призвал не забегать вперед в вопросе об окончании СВО

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Политсовет партии
Дмитрий Медведев сказал, что некорректно отвечать на вопрос о сроках СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил не забегать далеко вперед в ответ на вопрос о завершении спецоперации на Украине. Об этом он сказал журналистам.

«По срокам, я надеюсь, вы не ждете от меня ответа на этот вопрос, потому что это будет некорректно. Не будем забегать вперед», — сказал он в интервью российским СМИ. Видео с ответами политик опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, такую оценку может дать только Верховный главнокомандующий, так как есть очень много факторов в этом вопросе.

Конфликт на Украине навряд ли завершится в ближайшее время, первые предпосылки к окончанию могут появиться летом, передает «Утро.ру» со ссылкой на украинскую разведку. Немецкий канцлер Олаф Шольц также считает, что боевые действия на Украине затянутся. Медведев не исключает, что для завершения СВО России нужно будет дойти до Львова и Киева.

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил не забегать далеко вперед в ответ на вопрос о завершении спецоперации на Украине. Об этом он сказал журналистам. «По срокам, я надеюсь, вы не ждете от меня ответа на этот вопрос, потому что это будет некорректно. Не будем забегать вперед», — сказал он в интервью российским СМИ. Видео с ответами политик опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, такую оценку может дать только Верховный главнокомандующий, так как есть очень много факторов в этом вопросе. Конфликт на Украине навряд ли завершится в ближайшее время, первые предпосылки к окончанию могут появиться летом, передает «Утро.ру» со ссылкой на украинскую разведку. Немецкий канцлер Олаф Шольц также считает, что боевые действия на Украине затянутся. Медведев не исключает, что для завершения СВО России нужно будет дойти до Львова и Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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