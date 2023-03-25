25 марта 2023
24 марта 2023
23 марта 2023

Жителя ЯНАО привела в ужас покупная картошка с пятнами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, рассада, пробирка, наука, хозяйство, картофель, лаборатория, агрономический факультет, размножение картофеля
Житель Нового Уренгоя возмутился из-за картофеля с пятнами внутри Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) ужаснулся из-за картошки, купленной в одном из магазинов. В соцсетях Алексей Мнушко опубликовал фотографии, на которых видно, что внутри овоща коричневые пятна.

«В „Магните“ купил картошку „Новый Урожай“, египетская. Купил целый пакет, с виду очень красивая, но внутри ужас, из всего пакета хорошей вышло штучек пять», — написал Мнушко в группе «ЧС Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях развернулся спор. Наталья Шабанова предложила покупать овощи другой марки, Юлия Лисьева написала, что у них аналогичное качество. Андрей Беридзе под постом пошутил, что раз картошка египетская, то она мумифицируется.

В пресс-службу «Магнита» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Ноябрьска пожаловалась, что супермаркет крупной сети «Магнит» в Ноябрьске выставил на продажу заплесневевшую и гнилую картошку, чем довел ее до слез. При этом товар входит в список социально значимых продуктов.

Картофель с пятнами ужаснул жителя Нового Уренгоя

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Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) ужаснулся из-за картошки, купленной в одном из магазинов. В соцсетях Алексей Мнушко опубликовал фотографии, на которых видно, что внутри овоща коричневые пятна. «В „Магните“ купил картошку „Новый Урожай“, египетская. Купил целый пакет, с виду очень красивая, но внутри ужас, из всего пакета хорошей вышло штучек пять», — написал Мнушко в группе «ЧС Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях развернулся спор. Наталья Шабанова предложила покупать овощи другой марки, Юлия Лисьева написала, что у них аналогичное качество. Андрей Беридзе под постом пошутил, что раз картошка египетская, то она мумифицируется. В пресс-службу «Магнита» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее сообщалось, что пенсионерка из Ноябрьска пожаловалась, что супермаркет крупной сети «Магнит» в Ноябрьске выставил на продажу заплесневевшую и гнилую картошку, чем довел ее до слез. При этом товар входит в список социально значимых продуктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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