Тюменский военкомат нуждается в полусотне контрактников

Тюменцам предлагают заключить контракты на службу стрелками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военный комиссариат Тюменской области открыл 52 вакансии на должности стрелков для службы по контракту. Информация представлена в базе портала «Работа в России». Кандидатам предлагают зарплату до 30 тысяч рублей.

«Требуются стрелки, количество рабочих мест — 52. Служба по контракту. Заработная плата — до 30 000 рублей», — говорится в вакансии, размещенной военным комиссариатом Тюменской области на портале «Работа в России».

В обязанности контрактников будет входить охрана объектов. Сотрудникам предстоит проводить обходы, проверять, чтобы окна, двери и замки на них были в целости. Помимо зарплаты военкомат предлагает соискателям соцпакет и служебное жилье.

Ранее URA.RU писало, что комиссариату также требуются разведчики. Им готовы платить больше — до 35 тысяч рублей в месяц.