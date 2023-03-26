26 марта 2023

Тюменский военкомат нуждается в полусотне контрактников

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , армия, голубые береты, никто кроме нас, вдв, служба по контракту, день вдв
Тюменцам предлагают заключить контракты на службу стрелками Фото:

Военный комиссариат Тюменской области открыл 52 вакансии на должности стрелков для службы по контракту. Информация представлена в базе портала «Работа в России». Кандидатам предлагают зарплату до 30 тысяч рублей.

«Требуются стрелки, количество рабочих мест — 52. Служба по контракту. Заработная плата — до 30 000 рублей», — говорится в вакансии, размещенной военным комиссариатом Тюменской области на портале «Работа в России».

В обязанности контрактников будет входить охрана объектов. Сотрудникам предстоит проводить обходы, проверять, чтобы окна, двери и замки на них были в целости. Помимо зарплаты военкомат предлагает соискателям соцпакет и служебное жилье.

Ранее URA.RU писало, что комиссариату также требуются разведчики. Им готовы платить больше — до 35 тысяч рублей в месяц.

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Военный комиссариат Тюменской области открыл 52 вакансии на должности стрелков для службы по контракту. Информация представлена в базе портала «Работа в России». Кандидатам предлагают зарплату до 30 тысяч рублей. «Требуются стрелки, количество рабочих мест — 52. Служба по контракту. Заработная плата — до 30 000 рублей», — говорится в вакансии, размещенной военным комиссариатом Тюменской области на портале «Работа в России». В обязанности контрактников будет входить охрана объектов. Сотрудникам предстоит проводить обходы, проверять, чтобы окна, двери и замки на них были в целости. Помимо зарплаты военкомат предлагает соискателям соцпакет и служебное жилье. Ранее URA.RU писало, что комиссариату также требуются разведчики. Им готовы платить больше — до 35 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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