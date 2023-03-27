Власти Тюменской области распродают ржавые машины

За автомобили со следами коррозии просят от 63 до 569 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Правительство Тюменской области выставит на торги госимущество: десять ржавых автомобилей, включая машины скорой помощи. Информация о предстоящем аукционе размещена на сайте региональных властей.

«Сообщение о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области. Автотранспорт — 10 автомобилей. На кузовах присутствуют следы повреждения лакокрасочного покрытия, а также коррозии металла», — говорится на сайте правительства региона.

Торги состоятся 21 апреля. На них выставлены несколько легковых авто (Chevrolet Lacetti 2006 года выпуска, две «Нивы» — 2006 и 2012 годов), три машины скорой помощи, грузовик ГАЗ-66 1990-го года с разбитой фарой, «Газель», «Волга» и автобус Volkswagen Crafter.

Самым недорогим лотом станет «Волга», начальная цена за которую установлена в 63 тысячи рублей. Chevrolet Lacetti отдадут за сумму, стартующую с 216 000. Скорые помощи выставлены за 230-238 тысяч рублей. Дороже всего для покупателей окажется автобус, за который просят минимум 569 тысяч.

Ранее URA.RU писало и о другом имуществе, которое правительство Тюменской области отдает под приватизацию. В частности, список хотят пополнить двумя объектами культурного наследия в Тюмени и Тобольске.