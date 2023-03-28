28 марта 2023
27 марта 2023

Жителей Курганской области насмешила незакопанная ветка водопроводной сети. Видео

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Осмотр ул Куйбышева. Курган, ремонт коллектора, крышка люка
Труба, насмешившая курганцев, соединена с колодцем (архивное фото) Фото:

Новая ветка водопроводной сети, протянутая сквозь бордюр поверх асфальта и земли, насмешила жителей Шадринска (Курганская область). Дискуссия развернулась в соцсети.

«Это у нас центр Шадринска за магазином „Чайка“, новый водопровод. <…> Кругом одни кишки да сопли. Как в сказке, поле дураков еще бы где-нибудь поискать», — шутит автор видео, которое размещено в группе проекта «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». Иронию горожанина поддержали подписчики. «Насмеялась», — коротко резюмировала Алена Кравцова. «Дурдом полнейший», — с ней соглашается Светлана Шмакова. «До первого прорыва „кишка“ болтается», — высказал свои опасения пользователь с никнеймом Artyom Petrov.

Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в городскую администрацию, чтобы получить комментарий официальных лиц о целесообразности такого решения. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Рядом с «Чайкой» расположен ТРЦ «Шадринск холл». URA.RU уже писало, что один из входов в здание перегородили газовой трубой на деревянной подпорке. В пресс-службе мэрии Шадринска URA.RU объяснили, что ветка находится в частной собственности, и ее содержание — зона ответственности владельца, а не муниципалитета. Данная труба не подключена к сети газоснабжения и не представляет угрозу для местных жителей.

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Новая ветка водопроводной сети, протянутая сквозь бордюр поверх асфальта и земли, насмешила жителей Шадринска (Курганская область). Дискуссия развернулась в соцсети. «Это у нас центр Шадринска за магазином „Чайка“, новый водопровод. <…> Кругом одни кишки да сопли. Как в сказке, поле дураков еще бы где-нибудь поискать», — шутит автор видео, которое размещено в группе проекта «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». Иронию горожанина поддержали подписчики. «Насмеялась», — коротко резюмировала Алена Кравцова. «Дурдом полнейший», — с ней соглашается Светлана Шмакова. «До первого прорыва „кишка“ болтается», — высказал свои опасения пользователь с никнеймом Artyom Petrov. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в городскую администрацию, чтобы получить комментарий официальных лиц о целесообразности такого решения. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Рядом с «Чайкой» расположен ТРЦ «Шадринск холл». URA.RU уже писало, что один из входов в здание перегородили газовой трубой на деревянной подпорке. В пресс-службе мэрии Шадринска URA.RU объяснили, что ветка находится в частной собственности, и ее содержание — зона ответственности владельца, а не муниципалитета. Данная труба не подключена к сети газоснабжения и не представляет угрозу для местных жителей.
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