Жителей Курганской области насмешила незакопанная ветка водопроводной сети. Видео

29 марта 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

Труба, насмешившая курганцев, соединена с колодцем (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Новая ветка водопроводной сети, протянутая сквозь бордюр поверх асфальта и земли, насмешила жителей Шадринска (Курганская область). Дискуссия развернулась в соцсети. «Это у нас центр Шадринска за магазином „Чайка“, новый водопровод. <…> Кругом одни кишки да сопли. Как в сказке, поле дураков еще бы где-нибудь поискать», — шутит автор видео, которое размещено в группе проекта «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». Иронию горожанина поддержали подписчики. «Насмеялась», — коротко резюмировала Алена Кравцова. «Дурдом полнейший», — с ней соглашается Светлана Шмакова. «До первого прорыва „кишка“ болтается», — высказал свои опасения пользователь с никнеймом Artyom Petrov. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в городскую администрацию, чтобы получить комментарий официальных лиц о целесообразности такого решения. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Рядом с «Чайкой» расположен ТРЦ «Шадринск холл». URA.RU уже писало, что один из входов в здание перегородили газовой трубой на деревянной подпорке. В пресс-службе мэрии Шадринска URA.RU объяснили, что ветка находится в частной собственности, и ее содержание — зона ответственности владельца, а не муниципалитета. Данная труба не подключена к сети газоснабжения и не представляет угрозу для местных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новая ветка водопроводной сети, протянутая сквозь бордюр поверх асфальта и земли, насмешила жителей Шадринска (Курганская область). Дискуссия развернулась в соцсети. «Это у нас центр Шадринска за магазином „Чайка“, новый водопровод. <…> Кругом одни кишки да сопли. Как в сказке, поле дураков еще бы где-нибудь поискать», — шутит автор видео, которое размещено в группе проекта «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте». Иронию горожанина поддержали подписчики. «Насмеялась», — коротко резюмировала Алена Кравцова. «Дурдом полнейший», — с ней соглашается Светлана Шмакова. «До первого прорыва „кишка“ болтается», — высказал свои опасения пользователь с никнеймом Artyom Petrov. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в городскую администрацию, чтобы получить комментарий официальных лиц о целесообразности такого решения. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Рядом с «Чайкой» расположен ТРЦ «Шадринск холл». URA.RU уже писало, что один из входов в здание перегородили газовой трубой на деревянной подпорке. В пресс-службе мэрии Шадринска URA.RU объяснили, что ветка находится в частной собственности, и ее содержание — зона ответственности владельца, а не муниципалитета. Данная труба не подключена к сети газоснабжения и не представляет угрозу для местных жителей.