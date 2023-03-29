Малому бизнесу Тюмени не хватает сырья из-за санкций

Российские аналоги западных компонентов не всегда подходят по качеству Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменский малый бизнес испытывает острую нехватку сырья из-за санкций, которые вводят против России США и страны Евросоюза. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU предприниматель, занимающийся производством полимерной продукции.

«Нам не хватает качественного сырья, чтобы продолжать выживать рядом с крупными производителями. Есть сами полимеры, их у нас же в Тюменской области производят. А вот различные добавки, присадки, красители — с этим сейчас настоящая проблема, потому что запасы иностранного сырья на складах поставщиков кончились, а с отечественными аналогами связываться страшно», — пояснил URA.RU бизнесмен.

По его словам, отечественные заменитель есть не на все необходимые реагенты. А те, что есть, по качеству заметно уступают аналогам. «Лидерами рынка всегда были европейцы, грубо говоря, немецкие Polyplast, Cabot Plastic из Бельгии. Наши отечественные „Барсы“ и „РоссПолимеры“ молодцы, но из-за невысокого качества нам приходится снижать цены на продукт и терять прибыль», — добавил в беседе с URA.RU предприниматель.

Проблемы с поставками сырья начались после введения США и странами ЕС экономических санкций в ответ на начало российской спецоперации на Украине. Ранее URA.RU рассказало, что это привело даже к волне банкротств тюменских предпринимателей.