Экс-аналитика ЦРУ рассмешили планы Нуланд на Крым

05 апреля 2023 в 06:22 Размер текста - 17 +

Джо Байдена призвали отреагировать на нелепые заявления о РФ, чтобы избежать Третьей мировой войны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по «демилитаризации» Крыма бессмысленные. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Реймонд Макговерн. «Она (Нуланд, — прим. URA.RU) говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно!» — сказал Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom и рассмеялся. По его словам, президенту США Джо Байдену «нужно проснуться», иначе такие заявления могут привести к Третьей мировой войне. Ранее Нуланд заявила, что российское военные базы в Крыму являются законными целями для атак со стороны Киева. По ее мнению, ВСУ должны напасть на полуостров ради своей безопасности. В Кремле считают, что высказывания Нуланд лишний раз доказывают, что Вашингтон является главным провокатором на международной арене, передает RT.

Планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по «демилитаризации» Крыма бессмысленные. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Реймонд Макговерн. «Она (Нуланд, — прим. URA.RU) говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно!» — сказал Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom и рассмеялся. По его словам, президенту США Джо Байдену «нужно проснуться», иначе такие заявления могут привести к Третьей мировой войне. Ранее Нуланд заявила, что российское военные базы в Крыму являются законными целями для атак со стороны Киева. По ее мнению, ВСУ должны напасть на полуостров ради своей безопасности. В Кремле считают, что высказывания Нуланд лишний раз доказывают, что Вашингтон является главным провокатором на международной арене, передает RT.