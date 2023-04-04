Экс-аналитика ЦРУ рассмешили планы Нуланд на Крым

Планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по «демилитаризации» Крыма бессмысленные. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Реймонд Макговерн.
«Она (Нуланд, — прим. URA.RU) говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно!» — сказал Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom и рассмеялся. По его словам, президенту США Джо Байдену «нужно проснуться», иначе такие заявления могут привести к Третьей мировой войне.
Ранее Нуланд заявила, что российское военные базы в Крыму являются законными целями для атак со стороны Киева. По ее мнению, ВСУ должны напасть на полуостров ради своей безопасности. В Кремле считают, что высказывания Нуланд лишний раз доказывают, что Вашингтон является главным провокатором на международной арене, передает RT.
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Планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по «демилитаризации» Крыма бессмысленные. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Реймонд Макговерн. «Она (Нуланд, — прим. URA.RU) говорит, что мы как минимум должны демилитаризировать Крым. Да ладно!» — сказал Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom и рассмеялся. По его словам, президенту США Джо Байдену «нужно проснуться», иначе такие заявления могут привести к Третьей мировой войне. Ранее Нуланд заявила, что российское военные базы в Крыму являются законными целями для атак со стороны Киева. По ее мнению, ВСУ должны напасть на полуостров ради своей безопасности. В Кремле считают, что высказывания Нуланд лишний раз доказывают, что Вашингтон является главным провокатором на международной арене, передает RT.