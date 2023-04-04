Житель ЯНАО украл кабель и лишил поселок связи

05 апреля 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Ямалец украл 40 метров кабеля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) выкопал кабель и лишил целый поселок связи. За это ямальца привлекли к уголовной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе российского провайдера «Ростелеком». «Инцидент произошел в Новом Уренгое. Согласно материалам дела, неизвестный мужчина вырезал порядка 40 метров кабеля, оставив на несколько часов без связи пользователей микрорайона Лимбияха. Факт вандализма был зафиксирован уличными камерами видеонаблюдения», — сообщили в компании. В пресс-службе отметили, что за последние два года в округе всего два раза воровали кабель. Похитителям, признавшим вину, были назначены крупные штрафы. Ранее сообщалось, что в Муравленко с месторождения похитители 500 метров кабеля. Тогда в отношении вора возбудили уголовное дело.

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) выкопал кабель и лишил целый поселок связи. За это ямальца привлекли к уголовной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе российского провайдера «Ростелеком». «Инцидент произошел в Новом Уренгое. Согласно материалам дела, неизвестный мужчина вырезал порядка 40 метров кабеля, оставив на несколько часов без связи пользователей микрорайона Лимбияха. Факт вандализма был зафиксирован уличными камерами видеонаблюдения», — сообщили в компании. В пресс-службе отметили, что за последние два года в округе всего два раза воровали кабель. Похитителям, признавшим вину, были назначены крупные штрафы. Ранее сообщалось, что в Муравленко с месторождения похитители 500 метров кабеля. Тогда в отношении вора возбудили уголовное дело.