04 апреля 2023
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02 апреля 2023

Житель ЯНАО украл кабель и лишил поселок связи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, подвал, коммуникации, провода, связь, кабель, подвальное помещение, кабельная шахта
Ямалец украл 40 метров кабеля Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) выкопал кабель и лишил целый поселок связи. За это ямальца привлекли к уголовной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе российского провайдера «Ростелеком».

«Инцидент произошел в Новом Уренгое. Согласно материалам дела, неизвестный мужчина вырезал порядка 40 метров кабеля, оставив на несколько часов без связи пользователей микрорайона Лимбияха. Факт вандализма был зафиксирован уличными камерами видеонаблюдения», — сообщили в компании.

В пресс-службе отметили, что за последние два года в округе всего два раза воровали кабель. Похитителям, признавшим вину, были назначены крупные штрафы.

Ранее сообщалось, что в Муравленко с месторождения похитители 500 метров кабеля. Тогда в отношении вора возбудили уголовное дело.

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Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) выкопал кабель и лишил целый поселок связи. За это ямальца привлекли к уголовной ответственности, сообщили URA.RU в пресс-службе российского провайдера «Ростелеком». «Инцидент произошел в Новом Уренгое. Согласно материалам дела, неизвестный мужчина вырезал порядка 40 метров кабеля, оставив на несколько часов без связи пользователей микрорайона Лимбияха. Факт вандализма был зафиксирован уличными камерами видеонаблюдения», — сообщили в компании. В пресс-службе отметили, что за последние два года в округе всего два раза воровали кабель. Похитителям, признавшим вину, были назначены крупные штрафы. Ранее сообщалось, что в Муравленко с месторождения похитители 500 метров кабеля. Тогда в отношении вора возбудили уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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