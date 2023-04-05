Бастрыкин поручил проверить пародию Долгополова и Оганисяна на теракт в Петербурге

05 апреля 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Следственный комитет России проведет процессуальную проверку действий стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна после того, как они на концерте в Берлине пошутили над терактом, произошедшем в центре Санкт-Петербурга 2 апреля. Соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Александра Долгополова и Гарика Оганисяна», — передает пресс-служба СК России в Telegram. Уточняется, что в рамках проверки будет дана правовая оценка действий Долгополова и Оганисяна. Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении комиков из-за шутки над терактом, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Также в результате террористического акта пострадали более 40 человек. Подозреваемая в преступлении Дарья Трепова передала журналисту статуэтку со взрывным устройством. 4 апреля ее арестовали на два месяца.