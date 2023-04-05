Бастрыкина попросили наказать комиков, поглумившихся над терактом в Петербурге

Депутат Лантратова попросила Бастрыкина проверить комиков Долгополова и Оганесяна за пародию на теракт в Петербурге
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александру Бастрыкину отправили просьбу о проведении проверки в адрес Долгополова и Оганесяна Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверки в отношении стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна. Ранее юмористы на концерте в Берлине разыграли на сцене пародию теракта в Санкт-Петербурге, во время которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).

«Отправила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку указанных фактов, дать правовую оценку действиям стендап-комиков и принять соответствующие меры реагирования», — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий подчеркнула, что юмор на человеческой трагедии является преступлениям, потому «общество должно отреагировать».

Военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля. В тот день журналист организовывал творческий вечер. В результате происшествия он погиб, а также более 40 человек пострадали. Уточняется, что подозреваемая в теракте Дарья Трепова передала военкору статуэтку со взрывным устройством. 4 апреля Трепова была арестована на два месяца.

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверки в отношении стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна. Ранее юмористы на концерте в Берлине разыграли на сцене пародию теракта в Санкт-Петербурге, во время которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). «Отправила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку указанных фактов, дать правовую оценку действиям стендап-комиков и принять соответствующие меры реагирования», — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий подчеркнула, что юмор на человеческой трагедии является преступлениям, потому «общество должно отреагировать». Военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля. В тот день журналист организовывал творческий вечер. В результате происшествия он погиб, а также более 40 человек пострадали. Уточняется, что подозреваемая в теракте Дарья Трепова передала военкору статуэтку со взрывным устройством. 4 апреля Трепова была арестована на два месяца.
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