Бастрыкина попросили наказать комиков, поглумившихся над терактом в Петербурге

Депутат Лантратова попросила Бастрыкина проверить комиков Долгополова и Оганесяна за пародию на теракт в Петербурге

05 апреля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину отправили просьбу о проведении проверки в адрес Долгополова и Оганесяна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверки в отношении стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна. Ранее юмористы на концерте в Берлине разыграли на сцене пародию теракта в Санкт-Петербурге, во время которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). «Отправила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку указанных фактов, дать правовую оценку действиям стендап-комиков и принять соответствующие меры реагирования», — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий подчеркнула, что юмор на человеческой трагедии является преступлениям, потому «общество должно отреагировать». Военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля. В тот день журналист организовывал творческий вечер. В результате происшествия он погиб, а также более 40 человек пострадали. Уточняется, что подозреваемая в теракте Дарья Трепова передала военкору статуэтку со взрывным устройством. 4 апреля Трепова была арестована на два месяца.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверки в отношении стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна. Ранее юмористы на концерте в Берлине разыграли на сцене пародию теракта в Санкт-Петербурге, во время которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). «Отправила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку указанных фактов, дать правовую оценку действиям стендап-комиков и принять соответствующие меры реагирования», — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий подчеркнула, что юмор на человеческой трагедии является преступлениям, потому «общество должно отреагировать». Военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля. В тот день журналист организовывал творческий вечер. В результате происшествия он погиб, а также более 40 человек пострадали. Уточняется, что подозреваемая в теракте Дарья Трепова передала военкору статуэтку со взрывным устройством. 4 апреля Трепова была арестована на два месяца.