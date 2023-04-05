Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы в ЯНАО закрыли для автомобилей

Ограничения ввели 6 апреля Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ЯНАО закрыли движение транспорта по зимней дороге регионального значения Лабытнанги-Мужи-Азовы. Об этом сообщает окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства.

«06.04.2023 с 00.30 зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы закрыт для всех видов ТС», — сообщили в дептрансе. Пост опубликован в telegram-канале ведомства «Дороги и транспорт Ямала».

Ранее в ЯНАО закрыли движение по самому протяженному зимнику округа Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех видов транспорта. Ограничения ввели 4 апреля.