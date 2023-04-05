05 апреля 2023
04 апреля 2023

Зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы в ЯНАО закрыли для автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Ограничения ввели 6 апреля Фото:

В ЯНАО закрыли движение транспорта по зимней дороге регионального значения Лабытнанги-Мужи-Азовы. Об этом сообщает окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства.

«06.04.2023 с 00.30 зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы закрыт для всех видов ТС», — сообщили в дептрансе. Пост опубликован в telegram-канале ведомства «Дороги и транспорт Ямала».

Ранее в ЯНАО закрыли движение по самому протяженному зимнику округа Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех видов транспорта. Ограничения ввели 4 апреля.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В ЯНАО закрыли движение транспорта по зимней дороге регионального значения Лабытнанги-Мужи-Азовы. Об этом сообщает окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства. «06.04.2023 с 00.30 зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы закрыт для всех видов ТС», — сообщили в дептрансе. Пост опубликован в telegram-канале ведомства «Дороги и транспорт Ямала». Ранее в ЯНАО закрыли движение по самому протяженному зимнику округа Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале для всех видов транспорта. Ограничения ввели 4 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...