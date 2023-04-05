05 апреля 2023
04 апреля 2023

Депутат-миллионер из гордумы Тюмени растерял влияние

Депутат Виктор Бронников покинет гордуму Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Тюмень, бронников виктор, гунбин александр
Депутат Бронников теряет влияние в гордуме Фото:

Тюменский единоросс и экс-гендиректор «Транснефть-Сибирь» Виктор Бронников растерял влияние. Источник URA.RU сообщил, что ему придется покинуть гордуму из-за проблем с мэрией.

«Его поддерживают избиратели, но он очень любит пить кровь у чиновников, за это его не любили. Но терпели. Теперь, когда он потерял пост главы Транснефти, его не станут держать в гордуме», — поделился собеседник агентства.

Агентство направило запрос в городскую думу Тюмени. Ответ на него ожидается.

В начале нынешнего созыва доход Бронникова составлял более 60 миллионов рублей. Он оказался самым богатым депутатом гордумы. Поста гендиректора «Транснефть-Сибирь» Бронников лишился в 2021 году.

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Тюменский единоросс и экс-гендиректор «Транснефть-Сибирь» Виктор Бронников растерял влияние. Источник URA.RU сообщил, что ему придется покинуть гордуму из-за проблем с мэрией. «Его поддерживают избиратели, но он очень любит пить кровь у чиновников, за это его не любили. Но терпели. Теперь, когда он потерял пост главы Транснефти, его не станут держать в гордуме», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в городскую думу Тюмени. Ответ на него ожидается. В начале нынешнего созыва доход Бронникова составлял более 60 миллионов рублей. Он оказался самым богатым депутатом гордумы. Поста гендиректора «Транснефть-Сибирь» Бронников лишился в 2021 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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