Депутат-миллионер из гордумы Тюмени растерял влияние

Депутат Виктор Бронников покинет гордуму Тюмени

06 апреля 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Депутат Бронников теряет влияние в гордуме Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменский единоросс и экс-гендиректор «Транснефть-Сибирь» Виктор Бронников растерял влияние. Источник URA.RU сообщил, что ему придется покинуть гордуму из-за проблем с мэрией. «Его поддерживают избиратели, но он очень любит пить кровь у чиновников, за это его не любили. Но терпели. Теперь, когда он потерял пост главы Транснефти, его не станут держать в гордуме», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в городскую думу Тюмени. Ответ на него ожидается. В начале нынешнего созыва доход Бронникова составлял более 60 миллионов рублей. Он оказался самым богатым депутатом гордумы. Поста гендиректора «Транснефть-Сибирь» Бронников лишился в 2021 году.

Тюменский единоросс и экс-гендиректор «Транснефть-Сибирь» Виктор Бронников растерял влияние. Источник URA.RU сообщил, что ему придется покинуть гордуму из-за проблем с мэрией. «Его поддерживают избиратели, но он очень любит пить кровь у чиновников, за это его не любили. Но терпели. Теперь, когда он потерял пост главы Транснефти, его не станут держать в гордуме», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в городскую думу Тюмени. Ответ на него ожидается. В начале нынешнего созыва доход Бронникова составлял более 60 миллионов рублей. Он оказался самым богатым депутатом гордумы. Поста гендиректора «Транснефть-Сибирь» Бронников лишился в 2021 году.