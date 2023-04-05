Депутат-миллионер из гордумы Тюмени растерял влияние

Тюменский единоросс и экс-гендиректор «Транснефть-Сибирь» Виктор Бронников растерял влияние. Источник URA.RU сообщил, что ему придется покинуть гордуму из-за проблем с мэрией.
«Его поддерживают избиратели, но он очень любит пить кровь у чиновников, за это его не любили. Но терпели. Теперь, когда он потерял пост главы Транснефти, его не станут держать в гордуме», — поделился собеседник агентства.
Агентство направило запрос в городскую думу Тюмени. Ответ на него ожидается.
В начале нынешнего созыва доход Бронникова составлял более 60 миллионов рублей. Он оказался самым богатым депутатом гордумы. Поста гендиректора «Транснефть-Сибирь» Бронников лишился в 2021 году.
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