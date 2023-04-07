На Rutube стартовало шоу, меняющее жизни девушек

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Шоу «Фея Крестная» выходит эксклюзивно для площадки Rutube
Шоу «Фея Крестная» выходит эксклюзивно для площадки Rutube Фото:

На площадке Rutube состоялась премьера второго сезона шоу «Фея Крестная». Проект стал эксклюзивным для видеохостинга. Концепция данного шоу предполагает преображение участниц. Телеведущая Ассоль, звездный визажист Катя Бобкова и фэшн-дизайнер Алина Герман помогают девушкам преобразиться и подготовиться к значимому событию. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

«На Rutube стартовал второй сезон шоу „Фея Крестная“, в котором ведущая Ассоль, художник по костюмам Алина Герман и визажист Екатерина Бобкова объединились, чтобы подарить героиням новый образ для самого важного в их жизни мероприятия, будь то премьера песни, вечеринка в честь дня рождения или презентация выставки. Проект стал глотком свежего воздуха, предложив не просто преображать героинь с помощью готовой одежды, а создавать индивидуальные наряды от кутюр», — уточняет пресс-служба Rutube.

Также в данном шоу участвует и визажист Алина Герман, которая успела поработать с мировыми звездами и актерами, такими как Джонни Депп и Леди Гага. «Когда я получила предложение принять участие в шоу, без раздумий согласилась, потому что в работе и внутри я ощущаю себя настоящей феей-крестной. <…> В шоу мы вместе с Катей и Ассоль в режиме реального времени создаем самые крутые образы, которые только могут прийти к нам в голову, для наших прекрасных героинь. Это невероятно мотивирует и вдохновляет», — сказала Герман.

С участницами работает звездный визажист
С участницами работает звездный визажист
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«Фея Крестная» — это шоу о преображении
«Фея Крестная» — это шоу о преображении
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На площадке Rutube состоялась премьера второго сезона шоу «Фея Крестная». Проект стал эксклюзивным для видеохостинга. Концепция данного шоу предполагает преображение участниц. Телеведущая Ассоль, звездный визажист Катя Бобкова и фэшн-дизайнер Алина Герман помогают девушкам преобразиться и подготовиться к значимому событию. Об этом сообщает пресс-служба сервиса. «На Rutube стартовал второй сезон шоу „Фея Крестная“, в котором ведущая Ассоль, художник по костюмам Алина Герман и визажист Екатерина Бобкова объединились, чтобы подарить героиням новый образ для самого важного в их жизни мероприятия, будь то премьера песни, вечеринка в честь дня рождения или презентация выставки. Проект стал глотком свежего воздуха, предложив не просто преображать героинь с помощью готовой одежды, а создавать индивидуальные наряды от кутюр», — уточняет пресс-служба Rutube. Также в данном шоу участвует и визажист Алина Герман, которая успела поработать с мировыми звездами и актерами, такими как Джонни Депп и Леди Гага. «Когда я получила предложение принять участие в шоу, без раздумий согласилась, потому что в работе и внутри я ощущаю себя настоящей феей-крестной. <…> В шоу мы вместе с Катей и Ассоль в режиме реального времени создаем самые крутые образы, которые только могут прийти к нам в голову, для наших прекрасных героинь. Это невероятно мотивирует и вдохновляет», — сказала Герман.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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