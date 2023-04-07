На Rutube стартовало шоу, меняющее жизни девушек

На площадке Rutube состоялась премьера второго сезона шоу «Фея Крестная». Проект стал эксклюзивным для видеохостинга. Концепция данного шоу предполагает преображение участниц. Телеведущая Ассоль, звездный визажист Катя Бобкова и фэшн-дизайнер Алина Герман помогают девушкам преобразиться и подготовиться к значимому событию. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
«На Rutube стартовал второй сезон шоу „Фея Крестная“, в котором ведущая Ассоль, художник по костюмам Алина Герман и визажист Екатерина Бобкова объединились, чтобы подарить героиням новый образ для самого важного в их жизни мероприятия, будь то премьера песни, вечеринка в честь дня рождения или презентация выставки. Проект стал глотком свежего воздуха, предложив не просто преображать героинь с помощью готовой одежды, а создавать индивидуальные наряды от кутюр», — уточняет пресс-служба Rutube.
Также в данном шоу участвует и визажист Алина Герман, которая успела поработать с мировыми звездами и актерами, такими как Джонни Депп и Леди Гага. «Когда я получила предложение принять участие в шоу, без раздумий согласилась, потому что в работе и внутри я ощущаю себя настоящей феей-крестной. <…> В шоу мы вместе с Катей и Ассоль в режиме реального времени создаем самые крутые образы, которые только могут прийти к нам в голову, для наших прекрасных героинь. Это невероятно мотивирует и вдохновляет», — сказала Герман.
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