В США показали оружие, которое используют в «Третьей мировой войне» с Россией

19fortyfive: США отправили на Украину танки M60

09 апреля 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

США отправила Украине устаревшие танки M60, рассказала Майя Карлин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США в качестве ведения «Третьей мировой войны с Россией» направляют Украине танки М60, которые разрабатывались в 1950-е года прошлого века. Об этом рассказала обозреватель американского портала 19fortyfive Майя Карлин. «Американские танки M60, разработанные в 1950-е, вошли в мартовский пакет помощи Украине», — заявила Карлин в собственной статье . Обозреватель напомнила, что в конце 1950-х эти танки проектировались для противостояния советским средним танкам Т-54/Т-55. При этом танки М60, которые прибудут в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будут предназначаться для боевых действий. Данные машины выполнят функцию танковых мостоукладчиков, заключила Карлин. Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года. После этого страны НАТО стали отправлять на Украину свою технику. Ранее помощник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что они готовы к приему трофейных западных танков для их будущего подробного изучения. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин отчитался о создании в рядах российской армии обученных спецотрядов, перед которыми будет поставлена задача уничтожения западных танков на Украине, передает телеканал 360.

США в качестве ведения «Третьей мировой войны с Россией» направляют Украине танки М60, которые разрабатывались в 1950-е года прошлого века. Об этом рассказала обозреватель американского портала 19fortyfive Майя Карлин. «Американские танки M60, разработанные в 1950-е, вошли в мартовский пакет помощи Украине», — заявила Карлин в собственной статье. Обозреватель напомнила, что в конце 1950-х эти танки проектировались для противостояния советским средним танкам Т-54/Т-55. При этом танки М60, которые прибудут в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будут предназначаться для боевых действий. Данные машины выполнят функцию танковых мостоукладчиков, заключила Карлин. Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года. После этого страны НАТО стали отправлять на Украину свою технику. Ранее помощник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что они готовы к приему трофейных западных танков для их будущего подробного изучения. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин отчитался о создании в рядах российской армии обученных спецотрядов, перед которыми будет поставлена задача уничтожения западных танков на Украине, передает телеканал 360.