В ДНР заявили, что ждут западные танки для пополнения трофеев

Западные танки, которые захватят российские солдаты, будут изучаться для лучшей борьбы с ними. Об этом заявил помощник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Любая единица вооружения либо военной техники НАТО, попадающая к нам в руки, идет на изучение. Любое трофейное вооружение двигает нашу отечественную военную промышленность, помогает нам знать врага, понять, как и чем с ним бороться», — заявил Ян Гагин в разговоре с ТАСС. Он отметил, что особый интерес для военных представляют танки Leopard и Abrams. По его словам, в них используется передовая система наведения и безопасности. Ян Гагин заключил, что армия России уже обладает не малым количеством западных трофеев.
Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года. После этого страны НАТО стали отправлять на Украину свою технику. Зимой 2023 года лидеры западных стран озвучили передачу Украине тяжелых танков. Так, США отправят на Украину 31 танк Abrams. RT сообщает, что власти США инвестируют 6 миллиардов долларов в модернизацию боевого танка M1 Abrams.
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Западные танки, которые захватят российские солдаты, будут изучаться для лучшей борьбы с ними. Об этом заявил помощник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Любая единица вооружения либо военной техники НАТО, попадающая к нам в руки, идет на изучение. Любое трофейное вооружение двигает нашу отечественную военную промышленность, помогает нам знать врага, понять, как и чем с ним бороться», — заявил Ян Гагин в разговоре с ТАСС. Он отметил, что особый интерес для военных представляют танки Leopard и Abrams. По его словам, в них используется передовая система наведения и безопасности. Ян Гагин заключил, что армия России уже обладает не малым количеством западных трофеев. Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года. После этого страны НАТО стали отправлять на Украину свою технику. Зимой 2023 года лидеры западных стран озвучили передачу Украине тяжелых танков. Так, США отправят на Украину 31 танк Abrams. RT сообщает, что власти США инвестируют 6 миллиардов долларов в модернизацию боевого танка M1 Abrams.