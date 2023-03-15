Девять стран передадут Украине 150 танков Leopard

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Челленджер, Challenger 2, stock, Леопард 2
Коалиция по поставке танков Украине растет, отметил Ллойд Остин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Девять стран договорились совместно передать Украине 150 танков Leopard. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Коалиция государств, безвозмездно поставляющих Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран уже обязались предоставить более 150 танков Leopard», — написал Ллойд Остин в своем Twitter.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Германия завершила обучение украинских военных по управлению танками. Власти Польши заявили, что готовы стать сервисным хабом для танков, и осуществлять их ремонт на своей территории.

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Девять стран договорились совместно передать Украине 150 танков Leopard. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Коалиция государств, безвозмездно поставляющих Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран уже обязались предоставить более 150 танков Leopard», — написал Ллойд Остин в своем Twitter. Ранее немецкие СМИ сообщили, что Германия завершила обучение украинских военных по управлению танками. Власти Польши заявили, что готовы стать сервисным хабом для танков, и осуществлять их ремонт на своей территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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