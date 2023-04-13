13 апреля 2023
12 апреля 2023

В ЯНАО появился посол гостеприимства

Послом гостеприимства от ЯНАО стал Игорь Сегеда
© Служба новостей «URA.RU»
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Палаточный лагерь спасателей Авиалесохраны. Салехард, палатки, туризм
Ямальским послом в России стал Игорь Сегеда Фото:

Послом гостеприимства всероссийского туристического конкурса от ЯНАО стал Игорь Сегеда. Как сообщили URA.RU в окружном правительстве, всего в 75 регионах России выбрали 110 официальных представителей конкурса «Мастера гостеприимства».

«В 75 регионах России выбраны 110 представителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства», которым предстоит в течение года развивать индустрию гостеприимства и популяризировать ценности конкурса. Ямальским послом в России стал Игорь Сегеда, финалист конкурса и генеральный директор туроператора «Ямальская авантюра», — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что посол гостеприимства Игорь Сегеда — туристический эксперт. Уточняется, что программу запустили в прошлом году. В течение года участники проекта транслировали среди профессионального сообщества идеи и ценности конкурса.

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Послом гостеприимства всероссийского туристического конкурса от ЯНАО стал Игорь Сегеда. Как сообщили URA.RU в окружном правительстве, всего в 75 регионах России выбрали 110 официальных представителей конкурса «Мастера гостеприимства». «В 75 регионах России выбраны 110 представителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства», которым предстоит в течение года развивать индустрию гостеприимства и популяризировать ценности конкурса. Ямальским послом в России стал Игорь Сегеда, финалист конкурса и генеральный директор туроператора «Ямальская авантюра», — говорится в сообщении. В правительстве добавили, что посол гостеприимства Игорь Сегеда — туристический эксперт. Уточняется, что программу запустили в прошлом году. В течение года участники проекта транслировали среди профессионального сообщества идеи и ценности конкурса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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