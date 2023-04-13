В ЯНАО появился посол гостеприимства

Послом гостеприимства от ЯНАО стал Игорь Сегеда

Ямальским послом в России стал Игорь Сегеда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Послом гостеприимства всероссийского туристического конкурса от ЯНАО стал Игорь Сегеда. Как сообщили URA.RU в окружном правительстве, всего в 75 регионах России выбрали 110 официальных представителей конкурса «Мастера гостеприимства».

«В 75 регионах России выбраны 110 представителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства», которым предстоит в течение года развивать индустрию гостеприимства и популяризировать ценности конкурса. Ямальским послом в России стал Игорь Сегеда, финалист конкурса и генеральный директор туроператора «Ямальская авантюра», — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что посол гостеприимства Игорь Сегеда — туристический эксперт. Уточняется, что программу запустили в прошлом году. В течение года участники проекта транслировали среди профессионального сообщества идеи и ценности конкурса.