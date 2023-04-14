Пожар произошел на улице Циолковского (архивное фото)
Вечером 14 апреля в Тюмени сгорел легковой автомобиль. Причиной пожара стала вспышка паров топливно-воздушной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
«Сообщение о пожаре поступило в 23:20 — горел легковой автомобиль „Форд“. На место вызова привлекались две единицы техники и 11 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Возгорание произошло на улице Циолковского, пожар ликвидировали за семь минут. В результате происшествия никто не пострадал.
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