В Тюмени сгорел автомобиль. Видео

15 апреля 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Пожар произошел на улице Циолковского (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вечером 14 апреля в Тюмени сгорел легковой автомобиль. Причиной пожара стала вспышка паров топливно-воздушной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Сообщение о пожаре поступило в 23:20 — горел легковой автомобиль „Форд“. На место вызова привлекались две единицы техники и 11 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — рассказали в пресс-службе ведомства. Возгорание произошло на улице Циолковского, пожар ликвидировали за семь минут. В результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 14 апреля в Тюмени сгорел легковой автомобиль. Причиной пожара стала вспышка паров топливно-воздушной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Сообщение о пожаре поступило в 23:20 — горел легковой автомобиль „Форд“. На место вызова привлекались две единицы техники и 11 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — рассказали в пресс-службе ведомства. Возгорание произошло на улице Циолковского, пожар ликвидировали за семь минут. В результате происшествия никто не пострадал.