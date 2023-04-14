14 апреля 2023
13 апреля 2023

В Тюмени сгорел автомобиль. Видео

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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, огонь, сгоревший автомобиль, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела
Пожар произошел на улице Циолковского (архивное фото) Фото:

Вечером 14 апреля в Тюмени сгорел легковой автомобиль. Причиной пожара стала вспышка паров топливно-воздушной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Сообщение о пожаре поступило в 23:20 — горел легковой автомобиль „Форд“. На место вызова привлекались две единицы техники и 11 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Возгорание произошло на улице Циолковского, пожар ликвидировали за семь минут. В результате происшествия никто не пострадал.

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Вечером 14 апреля в Тюмени сгорел легковой автомобиль. Причиной пожара стала вспышка паров топливно-воздушной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Сообщение о пожаре поступило в 23:20 — горел легковой автомобиль „Форд“. На место вызова привлекались две единицы техники и 11 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — рассказали в пресс-службе ведомства. Возгорание произошло на улице Циолковского, пожар ликвидировали за семь минут. В результате происшествия никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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