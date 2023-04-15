Огонь доставили в Салехард
Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня доставили в Салехард (ЯНАО). Об этом сообщается в соцсетях.
«В Храме святых апостолов Петра и Павла встретили Благодатный огонь. В Храме прошло торжественное богослужение», — сообщает «Медиацентр Салехард» в своем telegram-канале.
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня 15 апреля и был передан российской делегации Фонда Андрея Первозванного. Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. В ночь на 16 апреля его доставили в Москву.
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