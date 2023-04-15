В ЯНАО доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Видео

16 апреля 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

Огонь доставили в Салехард Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня доставили в Салехард (ЯНАО). Об этом сообщается в соцсетях. «В Храме святых апостолов Петра и Павла встретили Благодатный огонь. В Храме прошло торжественное богослужение», — сообщает «Медиацентр Салехард» в своем telegram-канале. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня 15 апреля и был передан российской делегации Фонда Андрея Первозванного. Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. В ночь на 16 апреля его доставили в Москву.

Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня доставили в Салехард (ЯНАО). Об этом сообщается в соцсетях. «В Храме святых апостолов Петра и Павла встретили Благодатный огонь. В Храме прошло торжественное богослужение», — сообщает «Медиацентр Салехард» в своем telegram-канале. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня 15 апреля и был передан российской делегации Фонда Андрея Первозванного. Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. В ночь на 16 апреля его доставили в Москву.