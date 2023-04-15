15 апреля 2023
14 апреля 2023

В ЯНАО доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург, благодатный огонь
Огонь доставили в Салехард Фото:

Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня доставили в Салехард (ЯНАО). Об этом сообщается в соцсетях.

«В Храме святых апостолов Петра и Павла встретили Благодатный огонь. В Храме прошло торжественное богослужение», — сообщает «Медиацентр Салехард» в своем telegram-канале.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня 15 апреля и был передан российской делегации Фонда Андрея Первозванного. Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. В ночь на 16 апреля его доставили в Москву.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня доставили в Салехард (ЯНАО). Об этом сообщается в соцсетях. «В Храме святых апостолов Петра и Павла встретили Благодатный огонь. В Храме прошло торжественное богослужение», — сообщает «Медиацентр Салехард» в своем telegram-канале. Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня 15 апреля и был передан российской делегации Фонда Андрея Первозванного. Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. В ночь на 16 апреля его доставили в Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...