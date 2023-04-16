16 апреля 2023

В Тюменской области обнаружили очаг опасного заболевания

В Казанском районе Тюменской области объявили карантин по бешенству
© Служба новостей «URA.RU»
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Перинатальный центр. Курган, зона карантина, 2 горбольница, внимание зона карантина
Из-за трупа бешенной лисицы вблизи села Казанское установлен карантин Фото:

Очаг бешенства обнаружили в Казанском районе Тюменской области и объявили на территории карантин. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии региона.

«В связи с выявлением в материале, отобранном от лисицы, вируса бешенства, с 17 апреля установлен карантин по бешенству животных на территории эпизоотического очага. Он располагается по адресу: Тюменская область, Казанский район, участок с координатами 55.635934, 69.242467», — сообщает управление ветеринарии региона в своем telegram-канале.

Очаг находится вблизи села Казанское, от населенного пункта место отделяет река Алабуга. Однако неблагополучным пунктом объявлена и территория в радиусе трех километров, куда как раз и попадает село. Таким образом, в нем на 60 дней запрещено проведение ярмарок и выставок восприимчивых животных, их вывоз и отлов.

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Очаг бешенства обнаружили в Казанском районе Тюменской области и объявили на территории карантин. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии региона. «В связи с выявлением в материале, отобранном от лисицы, вируса бешенства, с 17 апреля установлен карантин по бешенству животных на территории эпизоотического очага. Он располагается по адресу: Тюменская область, Казанский район, участок с координатами 55.635934, 69.242467», — сообщает управление ветеринарии региона в своем telegram-канале. Очаг находится вблизи села Казанское, от населенного пункта место отделяет река Алабуга. Однако неблагополучным пунктом объявлена и территория в радиусе трех километров, куда как раз и попадает село. Таким образом, в нем на 60 дней запрещено проведение ярмарок и выставок восприимчивых животных, их вывоз и отлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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