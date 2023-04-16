В Тюменской области обнаружили очаг опасного заболевания

В Казанском районе Тюменской области объявили карантин по бешенству

17 апреля 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Из-за трупа бешенной лисицы вблизи села Казанское установлен карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Очаг бешенства обнаружили в Казанском районе Тюменской области и объявили на территории карантин. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии региона. «В связи с выявлением в материале, отобранном от лисицы, вируса бешенства, с 17 апреля установлен карантин по бешенству животных на территории эпизоотического очага. Он располагается по адресу: Тюменская область, Казанский район, участок с координатами 55.635934, 69.242467», — сообщает управление ветеринарии региона в своем telegram-канале. Очаг находится вблизи села Казанское, от населенного пункта место отделяет река Алабуга. Однако неблагополучным пунктом объявлена и территория в радиусе трех километров, куда как раз и попадает село. Таким образом, в нем на 60 дней запрещено проведение ярмарок и выставок восприимчивых животных, их вывоз и отлов.

Очаг бешенства обнаружили в Казанском районе Тюменской области и объявили на территории карантин. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии региона. «В связи с выявлением в материале, отобранном от лисицы, вируса бешенства, с 17 апреля установлен карантин по бешенству животных на территории эпизоотического очага. Он располагается по адресу: Тюменская область, Казанский район, участок с координатами 55.635934, 69.242467», — сообщает управление ветеринарии региона в своем telegram-канале. Очаг находится вблизи села Казанское, от населенного пункта место отделяет река Алабуга. Однако неблагополучным пунктом объявлена и территория в радиусе трех километров, куда как раз и попадает село. Таким образом, в нем на 60 дней запрещено проведение ярмарок и выставок восприимчивых животных, их вывоз и отлов.