Обвиняемый в убийстве курганского журналиста пытался направить следствие по ложном следу. Инсайд

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Крематорий. Оцепление. Курган , ежедневник, следователь ск, следователь
В Кургане следователи получали ложные данные по громкому делу Фото:

Один из обвиняемых в убийстве журналиста Владимира Кирсанова на протяжении нескольких лет пытался направить следствие по ложному следу. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Фигурант несколько лет делал вид, что помогает следствию, при этом пытался представить своих знакомых участниками убийства Кирсанова», — рассказали источники. Мужчина использовал подобную возможность, когда контактировал с силовиками.

Сперва следователям пытались внушить мысль, что в деле Кирсанова мог быть замешан бывший партнер обвиняемого по бизнесу. Последний отбывает многолетний срок за убийство. Когда экс-партнер находился под подозрением по делу Кирсанова, то обвиняемый своими показаниями старался выставить его причастным к убийству.

Позднее мужчина пытался отвести от себя подозрение, когда следователи в 2015 году проверяли на причастность к убийству членов курганской банды. Поступившие данные заставили следователей тщательнее присмотреться к персоне самого информатора. После этого он попал в число подозреваемых по делу Кирсанова.

Уроженцев Кургана Александра Штингера и спортсмена Ивана Курпишева будут судить по обвинению в убийстве журналиста в 2001 году. По версии следствия, мужчины вместе с членами ОПГ забили палками собиравшего компромат курганца. В настоящее время обвиняемые находятся в СИЗО.

Ранее URA.RU сообщало, что процесс по громкому убийству пройдет за пределами Кургана. Обвиняемые подали кассацию на изменение подсудности. В итоге дело рассмотрят в Челябинском областном суде.

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Один из обвиняемых в убийстве журналиста Владимира Кирсанова на протяжении нескольких лет пытался направить следствие по ложному следу. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Фигурант несколько лет делал вид, что помогает следствию, при этом пытался представить своих знакомых участниками убийства Кирсанова», — рассказали источники. Мужчина использовал подобную возможность, когда контактировал с силовиками. Сперва следователям пытались внушить мысль, что в деле Кирсанова мог быть замешан бывший партнер обвиняемого по бизнесу. Последний отбывает многолетний срок за убийство. Когда экс-партнер находился под подозрением по делу Кирсанова, то обвиняемый своими показаниями старался выставить его причастным к убийству. Позднее мужчина пытался отвести от себя подозрение, когда следователи в 2015 году проверяли на причастность к убийству членов курганской банды. Поступившие данные заставили следователей тщательнее присмотреться к персоне самого информатора. После этого он попал в число подозреваемых по делу Кирсанова. Уроженцев Кургана Александра Штингера и спортсмена Ивана Курпишева будут судить по обвинению в убийстве журналиста в 2001 году. По версии следствия, мужчины вместе с членами ОПГ забили палками собиравшего компромат курганца. В настоящее время обвиняемые находятся в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что процесс по громкому убийству пройдет за пределами Кургана. Обвиняемые подали кассацию на изменение подсудности. В итоге дело рассмотрят в Челябинском областном суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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