В Тюмени муж и жена, чьи тела обнаружили на месте пожара, оказались убиты

20 апреля 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Следователи задержали подозреваемого в убийстве супругов, чьи тела обнаружили на месте пожара Фото: Игорь Пантин © URA.RU Семейная пара, чьи тела были обнаружены в сгоревшем вагончике на улице Комарова в Тюмени 17 апреля, погибли не от огня, а в результате избиения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «Ночью 17 апреля в ходе тушения пожара бытового металлического вагончика, расположенного по улице Комарова в Тюмени, обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и его супруги. Согласно заключению эксперта, смерть мужчины и женщины носит криминальный характер», — рассказали URA.RU в ведомстве. На телах погибших нашли следы избиения. Вскоре был задержан и подозреваемый в их убийстве. Им оказался 22-летний знакомый погибших. По версии следствия, в день пожара супруги и их приятель выпивали. В какой-то момент мужчины поссорились, молодой человек схватил металлическую трубу и нанес ей удары по голове и телу сначала знакомому, а затем и его жене. Потерпевшие скончались на месте. Причастен ли подозреваемый к возникшему позже пожару, доподлинно неизвестно. Как сообщили URA.RU в следственном управлении, эта информация выясняется. Сейчас обвиняемый тюменец помещен под арест.

Семейная пара, чьи тела были обнаружены в сгоревшем вагончике на улице Комарова в Тюмени 17 апреля, погибли не от огня, а в результате избиения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «Ночью 17 апреля в ходе тушения пожара бытового металлического вагончика, расположенного по улице Комарова в Тюмени, обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и его супруги. Согласно заключению эксперта, смерть мужчины и женщины носит криминальный характер», — рассказали URA.RU в ведомстве. На телах погибших нашли следы избиения. Вскоре был задержан и подозреваемый в их убийстве. Им оказался 22-летний знакомый погибших. По версии следствия, в день пожара супруги и их приятель выпивали. В какой-то момент мужчины поссорились, молодой человек схватил металлическую трубу и нанес ей удары по голове и телу сначала знакомому, а затем и его жене. Потерпевшие скончались на месте. Причастен ли подозреваемый к возникшему позже пожару, доподлинно неизвестно. Как сообщили URA.RU в следственном управлении, эта информация выясняется. Сейчас обвиняемый тюменец помещен под арест.