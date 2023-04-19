Машина скорой помощи и «Газель» столкнулись на перекрестке в Ишиме (Тюменская область), отчего последний автомобиль опрокинулся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. По словам очевидцев, машина с медиками двигалась без сирен, но с включенными спецсигналами.
«В Ишиме на перекрестке улиц Большой и Калинина произошло ДТП с участием автомобиля „Скорой помощи“ и „Газели“. Пострадавших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
Фотографиями и подробностями с места аварии в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» поделились очевидцы ЧП. На кадрах видно, что «Газель» от удара упала на бок.
«Это реально „Скорая помощь“ сбила „Газельку“. Скорая с мигалками, без сирены по Большой на „красный“ летела», — написал в комментариях к посту Александр Попов.
В УГИБДД по Тюменской области URA.RU сообщили, что виновник аварии пока не установлен. Обстоятельства ДТП выясняются.
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