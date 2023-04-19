19 апреля 2023

В Тюменской области в ДТП попала машина скорой помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приемный покой областной инфекционной клинической больницы. Тюмень, скорая помошь
Скорая помощь попала в аварию на перекрестке в Ишиме Фото:

Машина скорой помощи и «Газель» столкнулись на перекрестке в Ишиме (Тюменская область), отчего последний автомобиль опрокинулся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. По словам очевидцев, машина с медиками двигалась без сирен, но с включенными спецсигналами.

«В Ишиме на перекрестке улиц Большой и Калинина произошло ДТП с участием автомобиля „Скорой помощи“ и „Газели“. Пострадавших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Фотографиями и подробностями с места аварии в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» поделились очевидцы ЧП. На кадрах видно, что «Газель» от удара упала на бок.

«Это реально „Скорая помощь“ сбила „Газельку“. Скорая с мигалками, без сирены по Большой на „красный“ летела», — написал в комментариях к посту Александр Попов.

В УГИБДД по Тюменской области URA.RU сообщили, что виновник аварии пока не установлен. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото:

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Машина скорой помощи и «Газель» столкнулись на перекрестке в Ишиме (Тюменская область), отчего последний автомобиль опрокинулся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. По словам очевидцев, машина с медиками двигалась без сирен, но с включенными спецсигналами. «В Ишиме на перекрестке улиц Большой и Калинина произошло ДТП с участием автомобиля „Скорой помощи“ и „Газели“. Пострадавших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Фотографиями и подробностями с места аварии в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» поделились очевидцы ЧП. На кадрах видно, что «Газель» от удара упала на бок. «Это реально „Скорая помощь“ сбила „Газельку“. Скорая с мигалками, без сирены по Большой на „красный“ летела», — написал в комментариях к посту Александр Попов. В УГИБДД по Тюменской области URA.RU сообщили, что виновник аварии пока не установлен. Обстоятельства ДТП выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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