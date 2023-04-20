20 апреля 2023

В Кургане школьника на велосипеде сбили на пешеходном переходе. Фото

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Набережная Тобола. Курган , велосипед
В Кургане произошло ДТП с юным велосипедистом Фото:

Курганский подросток получил травмы в ДТП, когда пытался пересечь проезжую часть на велосипеде на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в ОГИБДД по Кургану.

«На улице Станционная водитель <…> допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который управляя велосипедом, не спешившись, пересекал проезжую часть улицы по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора», — сообщили в дорожной полиции. Инцидент случился 20 апреля в 17 часов возле дома №38.

Подростка 2008 года рождения сбил автомобиль Toyota Verso. С полученными травмами мальчика госпитализировали в Областную детскую больницу.

дтп Курган
В Кургане школьник на велосипеде попал под колеса автомобиля
После проезда на красный юный велосипедист попал в больницу
После проезда на красный юный велосипедист попал в больницу

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Курганский подросток получил травмы в ДТП, когда пытался пересечь проезжую часть на велосипеде на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в ОГИБДД по Кургану. «На улице Станционная водитель <…> допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который управляя велосипедом, не спешившись, пересекал проезжую часть улицы по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора», — сообщили в дорожной полиции. Инцидент случился 20 апреля в 17 часов возле дома №38. Подростка 2008 года рождения сбил автомобиль Toyota Verso. С полученными травмами мальчика госпитализировали в Областную детскую больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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