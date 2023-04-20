Курганский подросток получил травмы в ДТП, когда пытался пересечь проезжую часть на велосипеде на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в ОГИБДД по Кургану.
«На улице Станционная водитель <…> допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который управляя велосипедом, не спешившись, пересекал проезжую часть улицы по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора», — сообщили в дорожной полиции. Инцидент случился 20 апреля в 17 часов возле дома №38.
Подростка 2008 года рождения сбил автомобиль Toyota Verso. С полученными травмами мальчика госпитализировали в Областную детскую больницу.
В Кургане школьник на велосипеде попал под колеса автомобиля
фото: ОГИБДД УМВД РФ по г. Кургану
После проезда на красный юный велосипедист попал в больницу
Курганский подросток получил травмы в ДТП, когда пытался пересечь проезжую часть на велосипеде на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в ОГИБДД по Кургану. «На улице Станционная водитель <…> допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который управляя велосипедом, не спешившись, пересекал проезжую часть улицы по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора», — сообщили в дорожной полиции. Инцидент случился 20 апреля в 17 часов возле дома №38. Подростка 2008 года рождения сбил автомобиль Toyota Verso. С полученными травмами мальчика госпитализировали в Областную детскую больницу.