У мигрантов в России отобрали приятные льготы для детей

«Хабаровские авиалинии» подняли цены для детей мигрантов до уровня взрослых
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«Хабаровские авиалинии» адаптировали правила под федеральные авиационные нормы
«Хабаровские авиалинии» адаптировали правила под федеральные авиационные нормы Фото:

Билеты на самолеты «Хабаровских авиалиний» для детей мигрантов будут стоить больше, а именно столько, сколько билеты по взрослым тарифам. Об этом заявили в авиакомпании, подчеркнув, что правила были адаптированы под федеральный стандарт.

«В соответствии с федеральными требованиями, дети от 2 до 12 лет, не являющиеся гражданами России, больше не смогут воспользоваться скидками на авиабилеты», — говорится в материале «Kоммерсанта», который цитирует заявление пресс-службы авиакомпании. Отмечается, что граждане РФ продолжат платить за билеты для своих детей всего лишь полцены.

В России проходит эксперимент по онлайн-продаже субсидированных авиабилетов для льготных категорий граждан. Воспользоваться этой опцией смогут следующие категории льготников: молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи

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Билеты на самолеты «Хабаровских авиалиний» для детей мигрантов будут стоить больше, а именно столько, сколько билеты по взрослым тарифам. Об этом заявили в авиакомпании, подчеркнув, что правила были адаптированы под федеральный стандарт. «В соответствии с федеральными требованиями, дети от 2 до 12 лет, не являющиеся гражданами России, больше не смогут воспользоваться скидками на авиабилеты», — говорится в материале «Kоммерсанта», который цитирует заявление пресс-службы авиакомпании. Отмечается, что граждане РФ продолжат платить за билеты для своих детей всего лишь полцены. В России проходит эксперимент по онлайн-продаже субсидированных авиабилетов для льготных категорий граждан. Воспользоваться этой опцией смогут следующие категории льготников: молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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