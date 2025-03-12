У мигрантов в России отобрали приятные льготы для детей

Билеты на самолеты «Хабаровских авиалиний» для детей мигрантов будут стоить больше, а именно столько, сколько билеты по взрослым тарифам. Об этом заявили в авиакомпании, подчеркнув, что правила были адаптированы под федеральный стандарт.
«В соответствии с федеральными требованиями, дети от 2 до 12 лет, не являющиеся гражданами России, больше не смогут воспользоваться скидками на авиабилеты», — говорится в материале «Kоммерсанта», который цитирует заявление пресс-службы авиакомпании. Отмечается, что граждане РФ продолжат платить за билеты для своих детей всего лишь полцены.
В России проходит эксперимент по онлайн-продаже субсидированных авиабилетов для льготных категорий граждан. Воспользоваться этой опцией смогут следующие категории льготников: молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи
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