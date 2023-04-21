В ЯНАО мужчину с ребенком сбили на пешеходном переходе

В Ноябрьске (ЯНАО) 22 апреля на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Мира в районе дома 68 водитель сбил мужчину с ребенком. По информации, размещенной в официальном telegram-канале городской администрации, сотрудники ГИБДД ищут очевидцев происшествия.
«Сотрудники Госавтоинспекции города Ноябрьска устанавливают обстоятельства ДТП. 22 апреля около 17 часов 36 минут, на регулируемом пешеходном переходе, по проспекту Мира в районе дома 68-г, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов», — говорится в сообщении мэрии.
В telegram-канале NSK уточняется, что мужчина переходил дорогу с ребенком на руках на разрешающий сигнал светофора. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управление МВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО насмерть сбил пожилого пешехода на трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Водитель в 2022 году уже 14 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости на дорогах.
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