Еврокомиссар Варгейи: члены ЕС предложили Грузии стать частью «европейской семьи»

Работа Грузии над выполнением условий для вступления в Евросоюз поддерживается всеми членами западного объединения. Об ожидании нового члена ЕС рассказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.
«Встретился с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили в рамках Совета ЕС по иностранным делам, чтобы обсудить состояние процесса реформ, в частности реализацию 12 приоритетов. ЕС полностью поддерживает усилия Грузии по обеспечению устойчивости в сложной ситуации, связанной с региональной безопасностью», — написал Варгейи в соцсети Twitter.
Дарчиашвили является одним из участников Совета ЕС по иностранным делам, где обсуждают расширение Европейского союза и потенциальное членство Грузии. Сейчас после отказа республике в предоставлении статуса кандидата в стране пытаются выполнить 12 условий, которые им поставили в ЕС, сообщают «Известия». При этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили считает, что они и так заслуживают войти в объединение несмотря на протесты в Грузии и позицию Брюсселя.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!