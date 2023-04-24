24 апреля 2023

Еврокомиссар Варгейи: члены ЕС предложили Грузии стать частью «европейской семьи»

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Москва, флаг евросоюза, европа
В ЕС поддерживают стремление Грузии Фото:

Работа Грузии над выполнением условий для вступления в Евросоюз поддерживается всеми членами западного объединения. Об ожидании нового члена ЕС рассказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.

«Встретился с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили в рамках Совета ЕС по иностранным делам, чтобы обсудить состояние процесса реформ, в частности реализацию 12 приоритетов. ЕС полностью поддерживает усилия Грузии по обеспечению устойчивости в сложной ситуации, связанной с региональной безопасностью», — написал Варгейи в соцсети Twitter.

Дарчиашвили является одним из участников Совета ЕС по иностранным делам, где обсуждают расширение Европейского союза и потенциальное членство Грузии. Сейчас после отказа республике в предоставлении статуса кандидата в стране пытаются выполнить 12 условий, которые им поставили в ЕС, сообщают «Известия». При этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили считает, что они и так заслуживают войти в объединение несмотря на протесты в Грузии и позицию Брюсселя.

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Работа Грузии над выполнением условий для вступления в Евросоюз поддерживается всеми членами западного объединения. Об ожидании нового члена ЕС рассказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи. «Встретился с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили в рамках Совета ЕС по иностранным делам, чтобы обсудить состояние процесса реформ, в частности реализацию 12 приоритетов. ЕС полностью поддерживает усилия Грузии по обеспечению устойчивости в сложной ситуации, связанной с региональной безопасностью», — написал Варгейи в соцсети Twitter. Дарчиашвили является одним из участников Совета ЕС по иностранным делам, где обсуждают расширение Европейского союза и потенциальное членство Грузии. Сейчас после отказа республике в предоставлении статуса кандидата в стране пытаются выполнить 12 условий, которые им поставили в ЕС, сообщают «Известия». При этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили считает, что они и так заслуживают войти в объединение несмотря на протесты в Грузии и позицию Брюсселя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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