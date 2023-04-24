Осужденная за коррупцию экс-главбух курганской полиции пожаловалась на приставов

Курганских приставов вызвали в суд из-за иска на 53 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-главбух МО МВД «Шадринский», осужденная за коррупцию по делу группы бывших полицейских, подала иск о незаконности действий судебных приставов при взыскании с нее ущерба. Об этом сообщается на сайте Курганского облсуда.

«А. обратилась с исковым заявлением к курганскому УФССП <…> о признании незаконными их действий (бездействий), отмене постановления о возбуждении исполнительного производства <…> суд пришел к выводу о законности оспариваемых действий и отсутствии оснований к удовлетворению требований», — говорится в материалах дела. Жалоба подавалась на исполнительное производство по возмещению ущерба в размере 53,6 млн рублей.

Экс-главбух пыталась опротестовать решение приставов. По ее мнению, они превысили полномочия, назначив к взысканию 70% от ее ежемесячного дохода. Также на ее счетах были арестованы 24,5 тысячи рублей. Приставы якобы незаконно объединили исполнительные производства и не своевременно направили ей копии документов.

Суд рассмотрел материалы дела и постановил, что решения и действия приставов являются законными. Апелляционный суд решил, что в требованиях женщине отказали правильно.

Бывший главбух шадринской полиции была признана виновной по делу о незаконной выдаче премий сотрудникам полиции. Как было установлено в суде, бывший замначальника УМВД Андрей Шамин, экс-начальник шадринской полиции Дмитрий Кокотеев и три бухгалтера разработали коррупционную схему, в ходе которой присвоили более 53 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что одна из осужденных за коррупцию в Шадринске вышла на свободу раньше срока. Бывшего бухгалтера выпустили из колонии по УДО.